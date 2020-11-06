【CHANEL Haute Couture】香奈兒Tweed光影紙醉金迷　創作總監回味與「老佛爺」的夜蒲歲月

▲ 不可小覷的一件Tweed Jacket，合共用上超過10,000個不同的元素製作，當中包括水晶、刺繡、閃片和珍珠等，花上超過1,300小時製作。（圖片品牌提供）

CHANEL很厲害﹗要說的剛收到消息是品牌在中國市場再一次將手袋的售價調高，而對上一次調整售價只不過是5月的事，世上能有這能耐的品牌不多，特別是在這個環球逆市中能有此一著，由此可見「香奈兒」的名字好比金漆招牌，就以她的Haute Couture系列為例，單是看已經是一種足可媲美藝術的享受。

▲ 相信最能夠代表Punk Princess形象的，一定是這條運用了兩種不同喱士縫製的裙子，縫製時用上立體剪裁是必然的事，但將兩種不同喱士以無縫姿態接合才是Haute Couture的精髓所在。（圖片品牌提供）

今天整個「香奈兒」的時裝帝國發展得相當成熟，由服裝、配飾、腕錶、高級珠寶、美粧用品、甚至男士化粧品都一一落齊，但要說到最具前瞻性，足以引領著以上每一個系列未來的步伐，不須多說，能擔此重任的，一定是CHANEL Haute Couture。

一直以來，有不少人都質疑動不動售價數十萬元至百萬元一件的Haute Couture服裝的存在意義，的確，它不是一般如你和我能夠負擔得來。

但作為一個地球上碩果僅存為數不多而又有著源遠流長歷史的Couture House，每一個嶄新的Haute Couture系列面世時，都代表著設計師、紡織工匠、刺繡工匠，她們日以繼夜地夜奮鬥突破前人所做的成果，既有著一錘定音的意味，同時最實際的是將傳統法國最高級製衣工藝和廠房得收保存下來，讓今天普遍腳踏球鞋的世人懂得服裝和藝術是可以對等的。

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就以今年CHANEL秋冬Haute Couture為例子，可以說是品牌的創作總監Virginie Viard和已故Karl Lagerfeld共同擁有的一段美好回憶（Virginie Viard和Karl Lagerfeld共事超過30年以上），將大家一起去「蒲」的日子轉化成現實中的服裝，而這老好日子當然是不少人的黃金歲月——80年代。

Night Club找靈感

話說的是當時巴黎有一間名為Le Palace的night club，當時的「老佛爺」經常和一班穿得時尚的揚眉女子在這裏留下不少足印，而Virginie Viard就是藉著Le Palace裏的光影、音樂、當時女士們的穿衣風格、甚至一些德國畫家的作品來塑造一個「Punk Princess」的形象。

整個系列自然離不開圍繞著Tweed為主軸，但在開發Tweed面料時受到Le Palace夜店內的光影啟發，在紡織時混入金線和著重強烈顏色對比，可見的是Tweed jacket比以往更著重結構性、線條，重工出擊的例子多的是。

在Tweed面料上加上釘珠已經不算稀奇新鮮，而部分服裝用上不同物料和元素來堆砌出如像Tweed面料才是厲害的地方，那些用上塔夫綢裙子縫製的裙子就帶有濃重80年代情懷，叫人回味當時的老好歲月。

雖然不少人說人是要向前看，但對Virginie Viard來說超過30年與Karl Lagerfeld的相處共事，卻是生命中最有趣和豐盛的日子，「老佛爺」生前的一點一滴正是她日後埋首設計時的寶藏。

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記者：何偉雄