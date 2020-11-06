【商場優惠】愉景灣推冬日禮遇雙重賞　消費$500送$100餐飲券兼免費船票返巿區

▲ 愉景灣推出冬日禮遇雙重賞，兼有歐洲冬日聖誕布置。(被訪者提供)

無得飛的日子，留港都有眾多地方可玩。充滿南歐小島風情的愉景灣，由明天(11月7日)起，惠顧任何餐廳或零售店，以電子貨幣單一消費滿$500，憑即日收據正本可到碼頭附近的「免費交通服務台」，換領$100餐飲禮券回贈；消費滿$800(憑最多兩張即日收據)，額外再送$100元，即共$200元餐飲禮券。

▲ 滿載溫馨浪漫氣氛，是情侶留影打卡熱點。(被訪者提供)

遊島後乘船返巿區，凡於愉景灣指定餐廳電子消費滿$120，憑即日有效商戶機印收據及電子貨幣顧客付款交易存根，於「免費交通服務台」領取同日由愉景灣返回市區之免費交通優惠。

今年愉景灣以「冬日歐洲小鎮」為主題，於愉景北商場設置歐洲樂園必備的夢幻旋轉木馬，並以繽紛花卉重新粉飾心鎖長廊。愉景廣場則布置浪漫柔和的小黃燈，映襯林蔭與富歐洲色彩的建築，讓未能出國的你猶如置身海外，必成打卡熱點。

▲ 多間售賣歐洲進口貨品的精緻小店進駐愉景灣。(被訪者提供)

加上愉景廣場最近有多間售賣歐洲進口貨品的精緻小店進駐，可以一邊享受美食，一邊閒逛shopping，不失會上佳放假節目。

「冬日歐洲小鎮」節日布置由11月27日至2021年1月3日，詳情可瀏覽相關網頁。

記者：周美好