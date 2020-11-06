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【禽流感】日本香川縣養雞場爆禽流感撲殺33萬隻雞　全國雞蛋雞肉暫停出口

食用安全 11:04 2020/11/06

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日本香川縣養雞場爆禽流感，全國雞蛋和雞肉暫停出口。

日本政府昨日（5日）宣布該國香川縣三豐市的養雞場爆發禽流感，當日已開始撲殺場內飼養的33萬隻雞，全國雞肉和雞蛋暫停出口。當局於涉事養雞場周邊半徑3至10公里的區域設為「移動管制區」，以防疫情擴大。

日本農林水產省（MAFF）稱，這次是日本養雞場2018年1月以來再次確認高致病性禽流感。農水省早前報告指，11月1日至4日，香川縣三豐市一個養雞場突然有約2,000隻供食用的雞隻死亡。香川縣政府已請求自衛隊派遣人員協助撲殺雞隻。

共同社報道，官房長官加藤勝信在閣僚會議上強調：「政府將團結一致緊密合作，為防止疫情擴大，採取萬無一失的應對措施。」日本首相菅義偉在閣僚會議前也發出指示，請家禽從業者保持警惕的同時，也要對預防措施進行妥善指導。農水省亦設立對策總部，決定向香川縣派遣由專家等組成的流行病學調查組，將派遣「緊急支援小組」，支援撲殺等防疫措施。

【同場加映：8款不含類雌激素的雞蛋】

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食安中心：已指示業界暫停進口

本港食物安全中心也宣布，因應日本當局通報指日本香川縣爆發高致病性H5禽流感，已指示業界暫停從該地區進口禽肉及禽蛋等禽類產品，並會密切留意世界動物衞生組織，因應當地疫情發展採取適當行動。

食安中心發言人指，據政府統計處資料，今年首9個月本港由日本進口約50公噸冰鮮禽肉、約4300公噸冷藏禽肉以及約2億隻禽蛋。

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責任編輯：羅嘉欣

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