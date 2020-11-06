【爭產風波】契女照顧老翁20年獲贈4層樓遺產　兩親生女不忿：對遺囑不知情

▲ 老翁離世前將4層樓贈予無血緣但照顧他20多年的「契女」。

不少獨居長者因兒女不在身旁，只得靠外人照顧。內地安徽省淮山市一名老翁3年前去世，為答謝無血緣、卻照顧了自己20多年的女子，將4個物業全留給她。老翁兩名女兒不滿告上法庭，法院近日作出判決，裁定老翁生前簽下的贈與協議有效。

據中國媒體報道，老翁劉明（化名）1991年在山東一間化工廠工作，由於他是技術專家，受到公司重視，公司特意安排一名當時未滿20歲的員工李婷（化名），照顧劉明和其妻子的日常生活。

無血緣照顧20年

李婷一直悉心照顧兩老，而兩老亦把李婷當作親生女兒看待，可說是視如契女。劉明的妻子在2002年病逝後，李婷仍繼續照顧劉明起居飲食，劉明生病住院時，也是李婷在旁看護，一直到2017年劉明離世，就這樣照顧了20多年。

為了答謝李婷，劉明早於2012年就簽下了贈養協議，表示「我由李婷扶養，家產由李婷受贈」，之後2017年1月，在律師見證下，劉明簽訂了「遺贈扶養協議」，約定把名下4個物業全部贈予李婷，而李婷亦保證會悉心照顧好劉明。

親生女不滿被奪遺產

事實上，劉明與妻子育有4名女兒，在劉明去世後，女兒得悉爸爸將遺產給予一個「外人」，感到不忿。其中兩名女兒告上法庭，要求判「遺贈扶養協議」無效。

兩名女兒認為，李婷提交的贈養協議是手寫的，她們對此不知情，而且父親疾病纏身，在簽訂《遺贈扶養協議》時，已成為無活動能力或限制活動能力的人，不具有民事責任能力。兩女又指，自己已盡了贍養的義務，但父親不但沒有將財產留給她們，連屬於母親的遺產也被一併處理，於法無據。

法院審理後指出，李婷提供了劉明生前自書的「贈養協議」及2017年1月的律師見證筆錄，證實劉明簽訂協議時頭腦清醒，手印是其親自按上的。而在簽訂《遺贈扶養協議》時，有兩名律師進行見證，因此是具法律效力。劉明住院治療期間，李婷一直陪伴照顧，證人的調查筆錄也能證實劉明的飲食起居是李婷照顧。

不過，法院亦指出，由於其中3個物業是劉明與妻子的共同財產，屬於妻子的遺產部分，應由合法繼承人繼承，因此在《遺贈扶養協議書》中涉及妻子遺產的部分無效。

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責任編輯：王明芳