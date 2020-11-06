【使徒行者3】「歡喜哥」許紹雄72歲生日妻女陪慶祝　暖男爸爸移居新加坡享家庭樂

▲ 歡喜哥72歲了。

《使徒行者》系列的「歡喜哥」許紹雄（Benz）前日（11月4日）72歲生日，今年除了跟太太女兒一同度過，好友黎芷珊、黃智賢、韓馬利等亦一同慶生，為Benz雄泡製兩個生日蛋糕，其中一個更由愛女Charmaine親手炮製，相信「歡喜哥」大感安慰。

壽星公許紹雄昨在IG分享慶生照片，留言：「多謝大家 祝大家齊齊身體健康！」曾在《使徒行者》合作的佘詩曼亦留言送祝福：「老豆，生日快樂！身體健康」。

▲ 許紹雄妻女及好友黎芷珊、黃智賢等齊為他慶生。（取自IG）

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不少好友如林子善、陳煒、江美儀及陳敏之等紛紛祝賀，可見Benz雄人緣甚佳。

▲ 女兒親整其中一個蛋糕。（取自IG）

結婚28年專一愛家

近年憑《使徒行者》系列「賈歡喜」而深入民心的許紹雄，人所共知是顧家好男人。

許紹雄跟太太當年在朋友的聚會中認識，二人由朋友至情侶，92年結束7年的愛情長跑，結為夫妻。

許紹雄結婚時44歲，屬較晚婚，他曾透露遇到太太很幸福：「不論工作、婚姻，我覺得很多東西都是上天安排好，娶到她是我夠運。」

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98年，夫婦誕下女兒許惠菁Charmaine。雖然跟女兒年紀相差近50年，但許紹雄父女感情十分要好。

因太太是新加坡人，許紹雄讓更曾為女兒開辦補習中心，邀新加坡的老師來教導，讓愛女兒做好在當地讀書的準備。

去年Charmaine大學畢業，許紹雄夫婦齊往參加畢業禮，女兒表示無法用言語表達對父母的感激，全靠他們的鼓勵自己，才能以一級榮譽和最高榮譽身份畢業。

為妻女移居新加坡

Benz雄92年與太太結婚時，已經成為了新加坡永久居民。近年開始減產計劃退休的許紹雄，早計劃跟家人移居當地，較早時便花了超過400萬新加新加坡幣（逾2,300萬港幣），買入新加坡一間4000呎、6房獨立屋。

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許紹雄一家曾接受新加坡媒體訪間，其3層半豪宅內貌首次曝光，Benz雄的更透露與太太有意正式移居當地後搞珍珠奶茶生意。

訪問時許紹雄提到這間房子讓他們一家感到很舒服，每一個角落他都很喜歡：「每次都感覺不想走了，這個屋子留人的。」

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