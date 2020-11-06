【木棘証人】馬海倫曾被誤診患乳癌改變人生觀　包租婆Helen姐助小商戶過難關【有片】

▲ TVB劇《木棘証人》的「春婆」馬海倫努力工作及儲錢多年，如今已擁有半億物業。

Helen姐馬海倫最近在TVB劇《木棘証人》演春婆頗為搶鏡。現年73歲的馬海倫是TVB的小富婆，擁有半億物業，作為好媽媽的她更助子女「上車」。

60年代入行、年青時主要演武俠片的員馬海倫曾自言本來性格急燥，卻因為一件事改變性格：「自從於2002年被誤診患乳癌後，隨即感到心灰意冷。」

幸好Helen姐後來經曾志偉幫忙後，她赴台灣再作檢查：「最終證實沒有患上乳癌，只是脂肪瘤，有種死而復生的感覺。這三星期改善了我的脾氣，不再像以前般急進及暴燥。」

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▲ 馬海倫於TVB劇《木棘証人》飾演春婆一角。（TVB截圖）

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馬海倫投資物業

被指是娛圈富婆的馬海倫為人精明且投資有道，她自90年代開始投資物業，曾有指她歷年來買賣物業賺千多萬，她曾接受TOPick專訪時稱：「我不擅長炒股，投資愛買『磚頭』，因為媽媽自細教，做人最重要有瓦遮頭，至少有間屋住，不會被人迫遷。」

一直以來，Helen姐都以「樓換樓」方式作投資：「譬如用300萬買一個細單位，當單位升值至500萬時就沽出，再以600萬買入較大單位，最重要是踏出第一步，齋儲錢是沒有用的。」

▲ 馬海倫於投資物業上甚有心得。（黃建輝攝)

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樂做廿四孝媽咪

馬海倫於1974年結婚，當時首次決定置業，並努力儲首期：「65歲前的我好慳儉，通常襪子穿了洞，會縫好它繼續穿，某次去日本菜館要除襪，朋友看到襪子縫補過就問我何解，我覺得襪身沒有爛，別浪費吧。」

Helen姐的節儉性格源自媽媽的教晦：「年輕時賺到錢，不代表成世人都一樣，正如創業容易守業難，所以賺10蚊使3蚊便好了。」有指她擁有近半億物業，不少更用來收租，她微笑說：「說真話，其實不止呢」。

香港擁物業以外，馬海倫也有於英國置業：「因為一對子女於英國留學，大學時期沒法寄宿，所以買樓讓他們住，加上我們一家人喜歡到歐洲旅行。」

「廿四孝媽媽」Helen姐早年已為子女付首期，助他們「上車」，而且為方便照應，她跟子女居於同一屋苑：「先幫他們行第一步，之後由他們供樓，不可以送樓吧，要讓子女有責任感及學懂節儉。」

近日疫情嚴重打擊小商戶，作為業主的馬海倫讓補習社減租金度難關：「任由他們交多少租金，因為做人要懂得感恩和布施。」