【骯髒外傭】3外傭不顧衛生瞓後巷垃圾車等少主放學　網民：完全冇衛生常識

▲ 有港媽上載圖片，指有3名外傭睡在垃圾車上少主放學。

疫情下人人注意個人及環境衛生，出入更必定戴上口罩及以搓手液消毒保持衛生，惟有港媽昨日（5日）於社交媒體上載相片，指在九龍塘看見有3名外傭睡在後巷垃圾車，疑似等待少主放學，外傭們更舒服得脫下鞋子，港媽不禁憤怒表示，「是這樣等小朋友放學！沒有更離譜只有更離譜！」

一名港媽於「外傭僱主必看新聞訊息」發帖及上載圖片，指在九龍塘羅福道附近一間幼稚園的後巷內，看見3名疑似等待接少主放學的外傭睡在一輛垃圾車上。從相片可見，3名外傭脫下鞋子舒服地躺在垃圾車上談天，雖然她們戴上口罩，惟附近的環境惡劣，垃圾車後方更擺放著幾袋垃圾。垃圾車旁亦擺放著嬰兒車，相信是接少主放學之用。

▲ 3名外傭不顧衛生睡在後巷的垃圾車上。（外傭僱主必看新聞訊息 Facebook）

家長立刻通知學校家長群組

帖文一出引起港媽們迴響，有港媽認出位置是近國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）的後巷，有家長已立刻通知有關學校的家長群組，望家長一同注意外傭的衛生問題。

網民批評：有無衛生常識？

外傭的行徑引來港媽們炮轟，「帶成身超毒細菌返屋企，轉頭走去摸少主，少主就坐喺架污糟車度」、「完全冇衛生常識」及「好多老鼠曱甴行過，真係無腦呢啲工人」。不過，有網民指經常見外傭為了節省來回交通費用選擇在街上流連，

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責任編輯︰王明芳