【拆彈專家2】劉德華走出意外陰霾　親演連場動作戲嚇親導演邱禮濤

▲ 劉德華親演連場動作戲。

由邱禮濤執導、劉德華主演的《拆彈專家》，2017年上映在香港及內地取得驕人票房，而將於今年底壓軸登場的續集《拆彈專家2》，除原有班底吳卓羲、BabyJohn、姜皓文等上陣外，還邀請了劉青雲加盟，與劉德華湊成「雙影帝」組合出撃。

《拆彈專家2》故事繼續以「拆彈」為題，講述香港受到恐怖襲擊，全城陷入恐慌，而飾演前拆彈專家的劉德華，竟然昏迷於案發現場，甦醒後被警方列作頭號嫌疑犯，為求水落石出，他找來昔日戰友兼拆彈專家的劉青雲協助，以身犯險誓要查出真相。



▲ 劉德華為求拍出理想效果，連場動作戲份均親自上陣。

自我鞭策零疲態



劉德華在片中有不少肉搏打鬥、奔跑、翻滾飛躍等鏡頭，是繼2017年墮馬意外康復後，最多動作場面的電影。

向來做事認真的劉德華為求拍出理想效果，連場動作戲份均親自上陣，而且表現自如，沒有半點疲態。

▲ 《拆彈專家2》。

事後問到劉德華可有被該等鏡頭難倒？他笑言no problem：「好清楚自己身體狀況，反而武指、導演會擔心些，我都叫他們不用擔心。今次爆炸、拳腳動作等場面，過往我都曾經做過，所以能夠應付。不過如果拍攝過程一次不行、兩次不行、三次不行，那麼我就會比較辛苦，但導演安排好好，動作場面拍一、兩Take就完成。」

敏捷的身手固然是劉德華在《拆彈專家2》的看點，另一幕若隱若現、暗晒胸肌腹肌的畫面也甚有睇頭。劉德華表示：「老實講，身體自上次受傷之後，冇以前咁fit，我覺得喺體形各方面應該要盡快追番呢25%，當然要飲食、運動、生活各方面配合，身邊嘅人成日都讚我fit，所以劉德華唔fit真係會畀人笑，佢哋嘅鼓勵就是對我的鞭策。」



▲ 劉德華fit爆回歸《拆彈專家2》。

最新預告片翻天覆地



與此同時，電影公司今天亦釋出最新的《拆彈專家2》預告片，由導演邱禮濤親自監督，展現出由劉德華飾演的潘乘風心路歷程。

先由絕望的呼吸聲配以一句：「潘乘風究竟是個怎樣的人」，加入劉青雲的讀白：「以前的潘乘風為了救人，可以連命都不要」。

▲ 劉德華在片中有不少肉搏打鬥、奔跑、翻滾飛躍等鏡頭。

畫面盡是潘乘風笑意洋溢；但鏡頭一轉，潘乘風看著裝上的義肢一臉不忿，繼而被倪妮痛斥：「你的腳而家這樣，還怎可保護市民安全？」似乎一切瞬間逆轉，最後潘乘風娓娓道出：「這條是我們選擇的路，即使我只剩下一隻腳，你都要陪我走下去！」



除炸機場的一幕早前曝光，今次的預告片還看到青馬大橋被炸、捲起千呎巨浪、貨輪沉沒，海中心出現蘑菇雲等翻天覆地的場面，幕幕驚心震撼。



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