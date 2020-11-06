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【開心速遞】呂慧儀感動見證兒子幼稚園畢業　超級媽媽長腳蟹兼顧家庭與事業

娛樂 11:46 2020/11/06

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

呂慧儀兒子終於行到幼稚園畢業禮。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的水水呂慧儀一向人氣高企，「長腿蟹」呂慧儀亦不時在社交平台分享生活點滴，與粉絲分享互動。昨日（11月5日），呂慧儀就貼出與兒子蟹籽的合照，見證他終於行到幼稚園的畢業禮。

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呂慧儀的兒子幼稚園畢業。（Instagram圖片）

難忘兒子幼稚園畢業

長腳蟹呂慧儀昨日分享母子笑得很燦爛的合照，並在社交平台寫道：「戴四方帽的感動。感謝每位照顧老闆的老師們姨姨們還有校長和主任們，4年的時光似箭，謝謝看顧與愛護！」

此外，她又Hashtag指：「#幼稚園畢業典禮 #終於 #畢業了 #疫情下不斷延期的畢業禮 #終於完成了 #感恩 #日子會好起來的 #請繼續加油」

能夠見證兒子完成第一個小小的人生里程碑，作為媽媽當然非常感動。早前，呂慧儀接受傳媒訪問時，就分享兒子第一天上學時曾感動到喊。她憶起看着只有2歲的他穿上校服上學，直到現時他已懂得在校巴上與媽媽講拜拜，是會有不一樣的感覺。

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靠兒子走出離婚傷痛

呂慧儀與黃文迪於2011年結婚，婚後一直恩愛，並於2015年誕下一子，而她在《開心速遞》的演出亦大受歡迎，可說是事業家庭兩得意。

不過，去年初黃文迪卻被傳媒拍得在巴士中與女性互吻，令呂慧儀不得不公開二人其實早已離婚的消息。

呂慧儀於去年與老公離婚。（Instagram圖片）

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新聞曝光後，呂慧儀即成為追訪焦點，更被問到眼濕濕，亦令各方好友很是擔心。

但為母則強，為了兒子的生活，呂慧儀很快便積極投入工作，靠兒子的陪伴走出離婚的傷痛。

有傳呂慧儀與張景淳戲假情真。（Instagram圖片）

她曾在接受傳媒訪問時分享兒子冧爆她的事，在看見媽媽於電視中流淚，走過去抱住她，也會擔心媽媽有天離去，希望她永遠都不要上天堂，留在地球陪著他。這些兒子做過的小事及說過的話都成了呂慧儀努力的原因。

呂慧儀指現時會專注工作，未來也不希望把感情事成為外界的焦點。不過就有傳她與《開心速遞》的中的拍檔龔燁張景淳戲假情真，又不時在社交平台用角色傳情，但當事人就未有公開承認戀情。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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