【車迷注意】TOMICA 50周年首次推出懷舊香港的士　屯門AEON逾30款限定車獨家首賣

▲ TOMICA TLV-N系列首次推出香港交通工具。（代理提供）

TOMICA車仔一向深得大人小朋友喜愛，每年在日本舉行的年度盛會「TOMICA博覽會」，也讓大小車迷為之瘋狂。今年是TOMICA 50周年，TOMICA博覽會更衝出日本，首次於台北國立臺灣科學教育館舉行。香港TOMICA 車迷飛不到日本台灣，也可逛逛屯門市廣場AEON，皆因香港也會舉行TOMICA 50周年的紀念活動，而11月就會率先於AEON屯門市廣場店登場。

▲ 會場限定車No.12 Nikuman Stand肉包車。（代理提供）

會場限定車獨家首賣

逛博覽會當然要搜羅會場限定車仔，香港周年活動也推出30多款會場限定車，場內每人每款限購5架。TOMICA食物車一向做得生動有趣，今次AEON獨家首賣的TOMICA會場限定車No.12 Nikuman Stand肉包車，外形便非常搶眼，全紅色外殼加上中華風圖案，極富日本街頭中華美食店的特色。除了有駕駛座，車頂可以掀開，車身上的日文字意思是「TOMICA肉饅頭號」，配上T KUN大頭圖案，風格可愛且細節豐富。

▲ TOMICA 50周年的紀念活動推出30多款會場限定車。(代理提供)

TLV-N 懷舊香港的士

此外，最近TOMICA LIMITED VINTAGE NEO (TLV-N) 亦首次推出香港交通工具，分別有市區的士（紅色），新界的士（新界綠色）和大嶼山的士（藍色），比例是1/64，只於香港獨家發售。

系列用上全新車模，車頭燈和車尾燈採用獨立透明部件、仿真車胎、Suspension懸掛系統、加入了左右側鏡；而車身亦印製「的士」中英文字及石油氣圖像，比例和細緻度精確，活現港式的士的本土情懷！

▲ 包裝盒設計細緻，盒上以線條勾畫車身輪廓。(代理提供)

其包裝盒也是根據3款的士不同的主題顔色而特別製作，每輛的士附有一張紀念卡，介紹每款的士的特點，而卡中的序碼更是獨一無二，有一定收藏價值。

AEON屯門市廣場店《TOMICA 50周年紀念》

除了TOMICA車仔及最新玩具套裝，也有超過400款產品以會場激安價發售，部分玩具更低至15折！

日期：即日至12月2日

地點：屯門市廣場1期AEON店1樓

營業時間：10am – 10:30pm

記者：李越樺