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【涉嫌醉駕】楊明被控涉不小心駕駛等3罪　偕女友莊思明到法庭應訊

娛樂 11:51 2020/11/06

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楊明今早恉同女友莊思明到達法庭。（東星圖片）

TVB藝人楊明（原名林明樂）於今年8月8日凌晨涉酒後駕駛，在馬己仙峽道汽車失事撞壆，並撞毀一段有逾80年歷史的戰前建築石牆，楊明因涉嫌拒絕提供血液樣本被捕。今早案件於東區裁判法院首次提堂，楊明早上偕同女友莊思明到達現場，並有大批傳媒守候。

楊明是次被控門窗玻璃透光度不足、拒絕提供血液樣本以作化驗，及不小心駕駛共3罪，據知是次由有「金牙大狀」稱號的資深大律師清洪代表出庭。

【涉嫌醉駕】楊明8月涉醉駕拒酒精呼氣測試　被控三項罪名下月提堂

楊明於當日駕駛的平治私家車沿馬己仙峽道落山，途至近玫瑰別墅對開一個左彎位時，突然失控越過雙白線，撞向防撞欄後，再衝前約60米，撞毀一個交通指示牌，右邊車頭鏟上逾80年歷史的戰前石壆。

現場大批傳媒守候。（東星圖片）

【涉嫌醉駕】楊明心情大靚跟女友放閃　跟莊思明抖音拍片風騷親嘴

在楊明抵達法院之前數分鐘，警方傳媒聯絡隊人員到場，要求現場採訪傳媒「企疏啲」。

楊明今日毋須答辯，案件押後至12月11日再訊，以待辯方索取文件、證人供詞、醫療報告等及法律意見。

楊明獲准以原有現金5千元擔保外出，但主任裁判官錢禮要求增加額外保釋條件，包括居住報稱地址、若更改地址須於至少24小時前通知警方。

撰文 : TOPick柴犬出動

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