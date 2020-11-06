【Netflix電影】《母子逆緣》長澤正美逼兒子共浴　真實案件改編母唆擺兒子弒殺外祖父母

▲ 《母子逆緣》17歲男受母唆擺親弒外祖父母，揭心理扭曲受虐兼流離失所悲慘身世。

Netflix近日上架的日本電影《母子逆緣》（Mother），找來女神長澤正美突破演出，飾演墮落兼沉溺性愛的母親，兒子由「日本影壇怪物新人」奧平大兼擔演。《母子逆緣》單看選角已經非常吸引，故事更是改編自日本真人真事慘劇「川口高齡夫婦殺害事件」，此案關於講述17歲男生為了母親而親手刺殺了其外祖父母，其身世悲慘令人痛心。

於本月3日在Netflix上架的日本電影《母子逆緣》（Mother），由長澤正美飾演單親媽媽秋子，帶著由奧平大兼飾演的兒子周平過著流離浪盪的日子，電影中的長澤正美沉溺性愛與賭博，戲中有多場大膽情慾戲。

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▲ 亮眼新星奧平大兼被封為「日本影壇怪物新人」。（《母子逆緣》劇照）

長澤正美《母子逆緣》意識大膽

長澤正美與飾演男公關的阿部貞夫在《母子逆緣》有多場親熱的戲份，其中一場演母親的她更強逼兒子加入二人的鴛鴦浴，意識大膽。

影片改編自日本真人真事慘案「川口高齡夫婦殺害事件」，案件發生於2014年，在日本埼玉縣川口市某寓所內，一對年屆七旬年長夫婦被長女發現倒斃在寓所內，身上佈滿多刀傷。警方經初步性調查後，把兇手鎖定為二人的17歲男外孫。

▲ 本來兩老正過著安逸的退休生活。（《母子逆緣》劇照）

母親教唆兒子殺人

男生被捕後認罪，他透露因母親經濟長期出現問題，並要求他回老家向外祖父母借錢，並跟他說：「即使把他們殺了也要借回來。」

然而兩老已給女兒借出了多次金錢，又未見她有任何改善，斷然拒絕外孫要求，男子不想母親失望，於是便動了殺機，揮動菜刀殺死外公與外婆。

▲ 三母子還著流浪生活。（《母子逆緣》劇照）

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母親欠債累累

過後揭出17歲男生的悲慘童年，父母在他年幼時離異，過後便與媽媽相依為命。

可是由於母親過著墮落生活而欠債累累，男生自小已常面對被追債的情況，同時他在小學四年級起沒再上學，因為被追債所以居無定所，經常與母親入住時鐘酒店。

後來母親結識到男生的繼父，可惜繼父對他施予暴力以及虐待，更曾打打斷男生四隻門牙。他更在母親和繼父的威逼下，到處為二人借錢，於4年內為他們借款近五百萬日元。

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▲ 兒子自小與母親建立起異常依賴的關係。（《母子逆緣》劇照）

由於自小過著非人生活，男生非常渴望得到母親的疼愛，於是對她百般聽從和依賴，才會一時衝動出手殺人。

他曾經表示：「我從一出生開始每件事都很糟糕，但只有愛母親這件事不。」案發後他深感後悔，又擔心被判入獄後，其同母異父的妹妹會被逼走上賣淫維生的生活。

最終男生被判15年的有期徒刑，其母則因教唆犯案，被判4年6個月的有期徒刑。

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