【新冠肺炎】丹麥水貂養殖場現變種新冠病毒可傳人　全國撲殺1,700萬隻水貂7個城市「封城」

▲ 丹麥水貂養殖場現變種新冠病毒可傳人，全國撲殺1,700萬隻水貂，7個城市「封城」。

新冠肺炎疫情全球大流行，不少國家相繼發現變種新冠病毒。全球最大水貂皮草生產國丹麥，近日發現有水貂身上出現變種新冠肺炎病毒，可由水貂傳人，目前已有12人感染變種病毒，當局宣布撲殺全國1,700萬隻水貂，7個自治市亦會「封城」。

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）周三（4日）表示，當地衛生局在水貂養殖場發現有水貂感染變種新冠病毒，且國内有12人感染相同的變種病毒。

弗雷澤里克森表示，變種病毒株對抗體的敏感度降低，有可能影響未來疫苗的效力，決定撲殺國內超過1,000個養殖場的水貂，估計多達1,700萬隻。為加快行動，當局會動員軍方、警察和國家緊急服務部門協助撲殺水貂。

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丹麥是世界上最大的貂皮生產國，早前已有41個水貂養殖場驗出新冠病毒，主要由人傳水貂，涉事養殖場的水貂已遭撲殺。衛生部長霍伊尼克（Magnus Heunicke）稱，丹麥北部地區783名新冠肺炎患者中，約半數感染源頭來自水貂養殖場。

而因應疫情加劇，當局宣布國內7個自治市的酒吧、餐廳關閉，所有室內活動與公共交通都會停止。

此前，荷蘭曾發現首宗水貂傳染病毒給人的個案。荷蘭農業部證實，一名水貂養殖場工人，被水貂傳染新型冠狀病毒。水貂疑似是遭人類傳染後，再把病毒傳給人。為控制疫情，荷蘭已撲殺數十萬隻水貂。

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責任編輯：羅嘉欣