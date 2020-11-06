【恐怖虐兒】網傳女子虐兒片施暴25秒　猛力搖晃初生嬰狠抛床邊BB軟趴床上

▲ 有初生嬰兒被一名女子猛力搖晃，更抛落床邊。

虐兒事件一宗也嫌多！近日網上流傳一段虐兒片段，有看來僅數月大的初生嬰兒被一名女子猛力搖晃頭部及全身，更狠抛嬰兒到床邊。片段來源不明，有網民擔心是本港媽媽或外傭向嬰兒施暴。

扯頭搖晃全身兼抛落床

最近網上流傳約25秒的虐兒片段，片中可見一名女子坐在床上，她大力搖晃在她身上的初生嬰兒，不但扯住嬰兒頭髮搖晃其頭部，更舉起嬰兒大幅度搖晃，過程長達20多秒，期間更導致嬰兒的衣服鬆脫露出肩膀。

▲ 女子搖晃嬰兒頭部。（影片截圖）

嬰兒狂哭不止，不斷發出悽慘叫喊聲，一度軟弱無力地趴在女子身上。不過，女子未有停手，更一手扯住嬰兒的頭髮拋落床，嬰兒整個飛起到床邊，臉朝下軟趴在床上。片段最後定格，是女子再次伸手按在嬰兒頭上，似乎之後再有動作。

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網民憂為本港虐兒事件

有網民聲稱片段於11月4日在網上轉載，並呼籲相關知情人士盡快報案，以免受害嬰兒遭遇不測。另有網民指片段早於10月23日已於社交媒體瘋傳，由於片段沒有註明出處，未知發生的地點及時間，加上畫面質素欠佳，未能見到施虐女子及受害嬰兒的容貌。只是從影片可見，嬰兒的膚色較黑。

由於片段在本港各大社交媒體傳開，有網民擔心是媽媽或外傭向嬰兒施虐。網民紛紛譴責女子惡行，留言「懷疑係工人多，媽媽邊有咁殘忍」、「咁樣BB會骨折死」、「唔死都重傷」，並促請拍片者報警處理。可是至今無法核實事發地點及二人的身份，有指事發地應為菲律賓而非本港。

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責任編輯︰王明芳