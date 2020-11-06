  • 27°C
香港時間 : 20201106日 (週五) 12:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Chopard珠寶】為康城影展特設Red Carpet高級珠寶系列　大自然誘發靈感打造閃爍秘密花園

休閒消費 12:22 2020/11/06

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

18K白金、玫瑰金及鈦金錦鯉頸鏈，鑲嵌共66.24卡海藍寶石，另有黑瑪瑙及橙黃色藍寶石等；18K白金及鈦金耳環，鑲嵌白玉、粉紅色碧璽及紅碧璽等；18K黃金及玫瑰金猴子戒指，主石為1顆24.46卡祖母綠。（黃建輝攝）

Chopard自多年前起已經成了康城影展的官方合作夥伴，品牌為此每年會推出一個名為Red Carpet的高級珠寶系列，今年是康城影展的73周年，Chopard就特別為本年度的Red Carpet高級珠寶系列創作出73件作品相呼應。

珠寶設計靈感取材自大然並非新鮮事，不過Chopard的珠寶卻以大家意想不到的體積營造出不一樣的視覺震撼，花卉形頸鏈、耳環或是以雙錦鯉為設計的吊墜，都極具份量，是非一般的大，當然要採用的寶石亦相當多，凸顯了珠寶的身價。

Chopard聯合總裁兼藝術總監Caroline Scheufele，將在自然界可見的蘭花、獵豹、飛鷹及錦鯉等，都化作璀璨的鑽飾，例如以沙弗萊石作為蘭花的花蕾，藍寶石作為花瓣；由橙黃色藍寶石、紅寶石、橙色藍寶石及黃色藍寶石鑲嵌成錦鯉身上的魚鱗及魚尾；祖母綠加上黃色藍寶石造成銀杏；粉紅色碧璽、紅碧璽、藍色黃玉及綠松石等堆砌成蝴蝶的艷麗翅膀……成了一個富色彩亦最閃爍的大自然世界。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Caroline表示電影世界中的刺激情節也讓她得到啟發，並從珠寶的用色、線條與設計表達出來，以作為她對電影的歌頌。

Chopard熱愛大自然，除了在珠寶的設計上反映出來之外，品牌自2018年起，便採用來自符合道德標準的黃金和祖母綠，以及取得可持續發展守則認證的鑽石，致力為保護地球出一分力。

模特兒︰Ula @ Synergy Model

髮型及化粧︰Chris

產品查詢︰2805 0777

記者︰梁靜詩

相關文章

【珠寶世家】Tiffany打造Jewel Box猶如寶石萬花筒　珍稀坦桑石寫下一頁珠寶傳奇
18:13 2020/08/26
【珠寶世家】Tiffany打造Jewel Box猶如寶石萬花筒　珍稀坦桑石寫下一頁珠寶傳奇
【奢華品牌】84年歷史法國珠寶世家Fred　Chance Infinie幸運8字展現無限創意
13:48 2020/09/09
【奢華品牌】84年歷史法國珠寶世家Fred　Chance Infinie幸運8字展現無限創意
【Bulgari鑽飾】B.zero1 ROCK首度加入型格鉚釘元素　延續系列21載傳奇
11:43 2020/06/29
【Bulgari鑽飾】B.zero1 ROCK首度加入型格鉚釘元素　延續系列21載傳奇
珠寶 消費資訊 消費種類 電影 康城

最高瀏覽

【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
07:38 2020/11/05
【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
11:29 2020/11/04
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法
13:58 2020/11/03
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法