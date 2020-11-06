【Chopard珠寶】為康城影展特設Red Carpet高級珠寶系列　大自然誘發靈感打造閃爍秘密花園

▲ 18K白金、玫瑰金及鈦金錦鯉頸鏈，鑲嵌共66.24卡海藍寶石，另有黑瑪瑙及橙黃色藍寶石等；18K白金及鈦金耳環，鑲嵌白玉、粉紅色碧璽及紅碧璽等；18K黃金及玫瑰金猴子戒指，主石為1顆24.46卡祖母綠。（黃建輝攝）

Chopard自多年前起已經成了康城影展的官方合作夥伴，品牌為此每年會推出一個名為Red Carpet的高級珠寶系列，今年是康城影展的73周年，Chopard就特別為本年度的Red Carpet高級珠寶系列創作出73件作品相呼應。

珠寶設計靈感取材自大然並非新鮮事，不過Chopard的珠寶卻以大家意想不到的體積營造出不一樣的視覺震撼，花卉形頸鏈、耳環或是以雙錦鯉為設計的吊墜，都極具份量，是非一般的大，當然要採用的寶石亦相當多，凸顯了珠寶的身價。

Chopard聯合總裁兼藝術總監Caroline Scheufele，將在自然界可見的蘭花、獵豹、飛鷹及錦鯉等，都化作璀璨的鑽飾，例如以沙弗萊石作為蘭花的花蕾，藍寶石作為花瓣；由橙黃色藍寶石、紅寶石、橙色藍寶石及黃色藍寶石鑲嵌成錦鯉身上的魚鱗及魚尾；祖母綠加上黃色藍寶石造成銀杏；粉紅色碧璽、紅碧璽、藍色黃玉及綠松石等堆砌成蝴蝶的艷麗翅膀……成了一個富色彩亦最閃爍的大自然世界。

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Caroline表示電影世界中的刺激情節也讓她得到啟發，並從珠寶的用色、線條與設計表達出來，以作為她對電影的歌頌。

Chopard熱愛大自然，除了在珠寶的設計上反映出來之外，品牌自2018年起，便採用來自符合道德標準的黃金和祖母綠，以及取得可持續發展守則認證的鑽石，致力為保護地球出一分力。

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記者︰梁靜詩