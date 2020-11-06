【救急扶危】違例泊車阻街救護車被逼泊在路中心　救護員訴心聲：讓一讓救護車真係咁難？

▲ 違例泊車阻街救護車被逼泊在路中心，之後反被責罵，在網上訴心聲。

違例泊車隨時有機會阻礙其他道路使用者，甚至影響救護服務！有救護員投稿至Facebook專頁，提到日前為一個老人家提供救護服務，惟老人院樓下已泊滿「死車」，他們逼不得已停泊在一個會阻礙其他人的位置，未料到其他人卻「惡人先告狀」，責罵他們胡亂泊車！

救護車被「死車」阻路

一名救護員昨日在Facebook專頁「公務員Secrets」發文，表示曾經收到老人家嚴重呼吸困難的求助個案，地點位於九龍東某老人院。該老人院位處於一位車房林立的街道，一般來說都有很多「死車」停泊在兩旁。

當他們去到現場，發現全條街的確左右兩邊都泊滿死車，救護車要以很慢的速度前進。由於救護車一定要泊在距離事發地點最近的停車處，最後被逼停了在一個會阻礙道路的位置，當時已通知警察有這樣的情況。

正當他們準備好裝備上去老人院時，四周違例泊車的車房員工及的士司機卻開始「惡人先告狀」：

搞X錯呀！泊架車喺度阻住晒成條路，唔使人行呀？泊出去前面街口咪得囉阻X住晒！

救護員沒有理會，只想盡快為病人檢查，去到老人院發現婆婆血含氧量只得80，面色非常蒼白，呼吸吃力。他們提供氧氣給婆婆之後，就收拾裝備送婆婆上救護車。

到他們下樓時，救護車之後已有3至4架私家車，後方一眾司機看到他們下樓後，又連同車房的員工對他們大聲呼喝，當中夾雜不少粗口。直至他們見到婆婆面色蒼白， 聞着氧氣仍然呼吸不順的辛苦模樣才停止。

救護員望市民設身處地

該名救護員坦言，他們明白將救護車泊去前面的街口，就不會阻著道路，但停泊在此位置，只為盡快將病人送到去救護車上面，再送病人去醫院：

如果當日唔係嗰位婆婆，而係你哋自己嘅屋企人、朋友或者你最關心嘅人有生命危險，你仲希唔希望救護員將架救護車泊到去老連咁遠嘅街口？

他又指：

救人嘅嘢，一秒就一秒，如果因為你哋一時方便，令傷病者延誤送院，錯過治療嘅黃金時間，你過唔過意得去？

帖文引起大量網民回覆，不少人為樓主抱不平，認為當日責備救護員的人橫蠻無理、無同理心等等。亦有人希望樓主提供位置，讓他每日打電話舉報該處違例泊車的情況。

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責任編輯：羅嘉欣