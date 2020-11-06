【開心速遞】《愛回家》熊尚善利用送水輝激大小姐　林淑敏看穿奸計還以顏色【有片】

▲ TVB劇《開心速遞》的兩大死敵大小姐（林淑敏飾）和熊尚善（滕麗名飾）繼續鬥爭。（TVB截圖）

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》每晚準時放笑彈，兩大死敵大小姐（林淑敏飾）和熊尚善（滕麗名飾）繼續鬥爭，夾在二人之間的送水輝（許家傑飾）更成為尚善戲弄大小姐的棋子。

「大小姐」林淑敏分享《金剛門傳》的照片，引來網民一起討論劇情。

【開心速遞】大小姐送水輝慨嘆家長不易做 林淑敏許家傑感激家人無條件看顧【有片】

▲ 「大小姐」林淑敏的造型獲讚。（林淑敏IG圖片）

林淑敏於社交平台分享花絮照，並謂：

未露出強勁嘅眼神，係因為未遇到對手🤷🏻‍♀️

#愛回家之開心速遞 #激死人 #雙大

有網民留言支持林淑敏多拍攝民初或古裝劇，大讚其造型好看，也有不少網民喜愛「食花生」，覺得大小姐和熊尚善互鬥的戲很好看。

▲ 林淑敏於社交平台分享花絮照。（林淑敏IG圖片）

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昨晚（11月5日）播出的第1050集《開心速遞》「激死人」，劇情講述《金剛門傳》新加插採花大盜的反派角色，潮偉（袁文傑飾）找了多位演員試鏡，都未能讓曹總（劉一飛飾）滿意。

曹總認為採花大盜必須是對女人甚有辦法之人，正感苦惱之際，竟在片場遇上送水輝，認定他定能勝任角色，遂邀請他飾演採花大盜。

▲ 《金剛門傳》新加插採花大盜的反派角色。（林淑敏IG圖片）

尚善決意為採花大盜加添戲份，原來是想戲弄採花大盜的情人大小姐，怎料計劃失敗。

尚善不肯罷休，多番設法讓大小姐看到採花大盜與女演員的親密舉動。尚善甚感困擾，原來大小姐看穿尚善的心思，正與她上演心理戰，並伺機還以顏色。