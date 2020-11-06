【好人好事】窮媽媽每日帶1歲兒子取免費飯　感激社企支援讓兒子快高長大

▲ 本港有位窮媽媽每天抱著1歲兒子來到銀杏館取免費飯。

受到疫情及經濟低迷影響下，本港基層家庭愈見艱苦，每日有餐溫飽不易。近日有位窮媽媽每天抱著1歲兒子來到社企拎取免費飯，媽媽未有愁眉不展，而是開心地跟義工說笑，大讚兒子因為吃了福飯才快高長大。一件看似平凡的對話，卻令義工感觸良多。

窮媽媽每天領取免費飯

社企銀杏館推動長者就業，經營不同類型的餐館，亦定期舉行免費派飯。銀杏館於周三（４日）在facebook專頁發帖，分享義工遇到一名窮媽媽的故事。這位窮媽媽每天抱著1歲兒子來領免費飯「福飯」，有天義工上前跟媽媽說笑：

你囝囝長得好大隻喎，看起來一點都不像只1歲！

媽媽幽默地回答義工︰

係呀！因為食咗『福飯』吖嘛，所以咪快高長大囉！

以上的互動對話，兩人聽到都哈哈大笑，媽媽暫且忘記了生活中的艱辛，並拿過熱湯與熱飯，帶著感恩向義工道別。

義工︰派發溫飽與溫暖

完成派飯後，義工分享感受，覺得這位媽媽很喜歡來這裡，因為這裡除了溫飽也找到溫暖。每一天，無數的小情節在派飯時發生，悲喜交集，有感慨的，也找到快樂。這位媽媽在貧困的生活中，因免費飯帶來幫助，可說是苦中也有一點甜。

義工希望福飯可讓更多弱勢社群感受到溫暖與快樂。如市民想支持派發免費飯予有需要人士，可認購福飯支持《銀杏館愛心行動》，讓社企可持續派發熱飯熱湯，詳情可按此。

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責任編輯︰顏紫燕