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【小一攻略】傳統名校英華小學面試難題　考四大文明古國紅綠小巴分別

教育 14:30 2020/11/06

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有家長分享，英華小學過去部分面試題目。

傳統直資男校英華小學向來是小一新生的熱門選擇，該校歷史悠久，人才輩出，學生更可直升「一條龍」中學英華書院。要考入名校殊不簡單，必須經過面試的考驗。英華小學今年一如以往安排三輪面見，早前已舉行首輪面試，校方將以電郵通知結果。有家長分享英華小學今年首輪面試的內容及模式，也有過去部分面試題目，家長可作參考。

有家長分享首輪面試前，考生需要準備顏色筆，以及一本中文或英文圖書。到達學校之後，家長於校外門口等候，考生由老師分組帶上課室進行考核。試題內容多樣，老師從中觀察考生的創意、語文知識、常識及閱讀習慣。

創意

老師展示一張圖片，有一條線，考生觀察之後可自由創作。在畫畫時需要使用自備的顏色筆，完成創作之後於圖畫紙上寫上姓名，老師會收走。

語文知識

老師展示一幅有英文句子的圖畫，讓考生讀出句子。

老師會問常識題目，過去曾問四大文明古國是哪四個（古巴比倫、古埃及、古印度、中國）、香港紅色小巴和綠色小巴的區別（紅色小巴行走非固定路線，綠色專線小巴行走固定路線）等。

閱讀習慣

老師安排自由閱讀時間，考生閱讀自己帶來的書本，期間老師只會觀察不會提問。

英華小學重視學生的語文能力，以普通話教中文，並以廣播劇、戲劇、採訪等活動培養學生的聽、說、讀、寫能力。英語教學則採取「CEDARS」教學法，通過書本及校園活動提高學習興趣。該校2020-21年度學費為$18,000，分10 期繳交。

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責任編輯：胡嘉儀

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