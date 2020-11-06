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【全民造星III】楊麗怡被指P圖過火　雲浩影認錯彭秀慧做彭家麗場面尷尬

娛樂 12:57 2020/11/06

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《全民造星III》的參賽者引起熱話。

ViuTV偶像育成節目《全民造星III》開播，今輯讓已出道但名氣不足的藝人，爭取機會再出道，一眾參賽者與導師林二汶、彭秀慧及花姐都引起觀眾注意。

在今晚（6日）將播出的第五集中，眾參賽者繼續出場參與前哨戰，爭奪50個入圍名額，而其中兩位女參賽者就備受注目。

22歲楊麗怡（Merry）。

22歲的楊麗怡（Merry）交予大會面試的個人照片非常性感，惹人遐想，但與真人就有大出入，被指P圖過火。花姐直言：「條腿會唔會P得長得滯呀? 」

導師彭秀慧都加把口問：「咁個胸有冇P過啊？差咁遠嘅？」但Merry辯駁稱可能是化妝師化妝的問題。

22歲楊麗怡（Merry）。

而Merry在唱歌表演的表現亦強差人意，花姐更指：「我想話，如果佢真係入，我真係返屋企㗎！我專心做返經理人，我以後唔開全民造星！」

Merry獲得評判Eric Kwok鬆手藍燈一盞，Eric評價：「我覺得你個樣幾得意，唱歌把聲幾有力，幾有氣。」而評判Joey Tang 亦讚賞Merry唱高音時不錯，嚇得林二汶在後台眼眨眨。

22歲雲浩影（Cloud）。

另一位22歲的參賽者雲浩影（Cloud）在面試時亦鬧出不少笑話，年少的她認錯導師彭秀慧為彭家麗，向她問：「你唔係唱歌嘅咩，係咪《從不喜歡孤單一個》個個？」令彭秀慧一臉尷尬，她又表示從來沒有聽過彭秀慧及林二汶的歌。

當花姐提到Cloud在浪費時間時，她又直言：「咁你可以出去做自己嘢先。」令花姐哭笑不得，不過花姐其後提到欣賞她直率的性格。

Cloud形容自己為奇形怪狀的異寶，比賽時越級挑戰王菲的《開到茶蘼》，自信滿滿。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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