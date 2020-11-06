  • 27°C
香港時間 : 20201106日 (週五) 12:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子好去處】鳳園蝴蝶嘉年華賞逾200種蝴蝶　導賞團+工作坊+鄉村美食親子探索自然【內附連結】

休閒消費 12:17 2020/11/06

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

香港著名賞蝶熱點鳳園蝴蝶保育區將於11月15日舉行鳳園蝴蝶嘉年華2020。（相片：fb@鳳園蝴蝶保育區）

周末不知道帶小朋友去哪裏？親親大自然也不錯。香港著名賞蝶熱點鳳園蝴蝶保育區將於下周日（15日）舉行鳳園蝴蝶嘉年華2020 - 綠野童遊，透過生態導賞、環保手作、自然遊戲及鄉村美食，讓大人小朋友認識大自然。

位於大埔的鳳園蝴蝶保育區是香港的「蝴蝶天堂」，已記錄蝴蝶品種佔全港蝴蝶品種超過八成。

（相片：fb@鳳園蝴蝶保育區）

本年度的嘉年華的主題為「綠野童遊」，活動內容包括蝴蝶生態導賞團、繪畫工作坊、拓染工作坊、趣味故事區、鄉村美食坊等，適合一家大細親子遊，齊齊認識生態及大自然，並一同探索蝴蝶和植物，傳承保育的概念。

（相片：fb@鳳園蝴蝶保育區）

然而，有鑑於疫情關係，本屆嘉年華只招待已預購活動套票的人士參加，有興趣人士需先於網上預約，先報先得，額滿即止。

鳳園蝴蝶嘉年華2020 - 綠野童遊

日期：11月15日（星期日）10am - 5pm

地點：大埔鳳園村村公所及鳳園蝴蝶保育區

門票：一人套票$180／二人套票：$300／三人套票：$420／四人套票：$550

（包含導賞（每位1節） + 工作坊／遊戲（共3場，可自由參與）+ 鄉村小食及飲品（每位1份））

活動詳程：https://bit.ly/3d8fIo8

網上報名表格：https://bit.ly/30HHX82（付款方法會在確認報名後以電郵通知）

記者：陸明敏

相關文章

【周末好去處】秋日限定大帽山狗尾草形成金黃草海　毛茸茸隨風搖曳極可愛【內附路線】
18:01 2020/10/29
【周末好去處】秋日限定大帽山狗尾草形成金黃草海　毛茸茸隨風搖曳極可愛【內附路線】
【親子好去處】荃灣秘探光板田壁畫村彩虹長梯　親子周末打卡好去處【內附交通詳情】
17:00 2020/10/30
【親子好去處】荃灣秘探光板田壁畫村彩虹長梯　親子周末打卡好去處【內附交通詳情】
【周末好去處】行山達人深秋郊遊推介　 輕鬆尋訪芒草蘆葦田打卡
15:59 2020/11/05
【周末好去處】行山達人深秋郊遊推介　 輕鬆尋訪芒草蘆葦田打卡
Local Tour 好去處 大自然 工作坊 蝴蝶 繪畫 大埔

最高瀏覽

【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
07:38 2020/11/05
【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
11:29 2020/11/04
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法
13:58 2020/11/03
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法