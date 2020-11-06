【親子好去處】鳳園蝴蝶嘉年華賞逾200種蝴蝶　導賞團+工作坊+鄉村美食親子探索自然【內附連結】

▲ 香港著名賞蝶熱點鳳園蝴蝶保育區將於11月15日舉行鳳園蝴蝶嘉年華2020。（相片：fb@鳳園蝴蝶保育區）

周末不知道帶小朋友去哪裏？親親大自然也不錯。香港著名賞蝶熱點鳳園蝴蝶保育區將於下周日（15日）舉行鳳園蝴蝶嘉年華2020 - 綠野童遊，透過生態導賞、環保手作、自然遊戲及鄉村美食，讓大人小朋友認識大自然。

位於大埔的鳳園蝴蝶保育區是香港的「蝴蝶天堂」，已記錄蝴蝶品種佔全港蝴蝶品種超過八成。

▲ （相片：fb@鳳園蝴蝶保育區）

本年度的嘉年華的主題為「綠野童遊」，活動內容包括蝴蝶生態導賞團、繪畫工作坊、拓染工作坊、趣味故事區、鄉村美食坊等，適合一家大細親子遊，齊齊認識生態及大自然，並一同探索蝴蝶和植物，傳承保育的概念。

▲ （相片：fb@鳳園蝴蝶保育區）

然而，有鑑於疫情關係，本屆嘉年華只招待已預購活動套票的人士參加，有興趣人士需先於網上預約，先報先得，額滿即止。

鳳園蝴蝶嘉年華2020 - 綠野童遊

日期：11月15日（星期日）10am - 5pm

地點：大埔鳳園村村公所及鳳園蝴蝶保育區

門票：一人套票$180／二人套票：$300／三人套票：$420／四人套票：$550

（包含導賞（每位1節） + 工作坊／遊戲（共3場，可自由參與）+ 鄉村小食及飲品（每位1份））

活動詳程：https://bit.ly/3d8fIo8

網上報名表格：https://bit.ly/30HHX82（付款方法會在確認報名後以電郵通知）

記者：陸明敏