  • 27°C
香港時間 : 20201106日 (週五) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【卡地亞家品】Cartier精緻擺件簡約顯貴氣　經典元素注入嬰兒餐具及家品

休閒消費 12:33 2020/11/06

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

卡地亞全新擺件系列，設計簡單而具品牌經典特色，能為各式家居注入時尚感。（卡地亞提供）

選擇合意、美觀的家居擺設、裝飾，不但可展現個人品味，更能作為生活的調劑。如果覺得生活枯燥乏味，不妨試試從改變家居風格着手，或許能從中找到樂趣。若想找些設計簡單典雅、用色低調不花俏的作品，這個品牌應該幫到手。

卡地亞推出數個擺件、家品系列，集實用及美觀於一身，同時不失品牌的標誌性元素，如美洲豹、雙C標誌、動物裝飾等。系列圍繞裝飾、書寫、嬰兒和遊戲主題，不同年紀、家居風格的人，都能從中揀到心水，而作品的材質耐用，摸上手的質感亦相當不錯，是點綴家居的好選擇。

美洲豹系列——活力帶個性的靈魂

身為品牌標誌性元素的美洲豹，其發放的魅力與活力總為其作品添上一份靈魂。這次的Panthère de Cartier美洲豹系列中，設計呈現的仍是美洲豹在柏樹前來回踱步的悠然與從容。托盤、花瓶、筆筒、茶葉罐為陶瓷品，另有真漆木材的相框、吹製玻璃而成的棋盤等，各款同樣以白與金色為主調，簡單而不失高貴。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

嬰兒用品系列——珍奇動物元素

大部分小朋友都喜歡動物，而Cartier Baby系列亦貫徹卡地亞設計裏，常常出現野生動物的珍奇感覺，繼續放入蝴蝶、兔子、熊貓和狐狸等元素。而在此系列的餐具圖案上，動物的眼睛、身體上特別暗藏品牌標誌圖案，感覺低調而不失個性。雞蛋杯、水杯、毛毯及撥浪鼓等兒童常用及喜愛的物品都包羅其中，加上純銀材質，外形可愛又用得安心。

簡單高貴擺件——散發紅色魅力

除實用用品外，漂亮的擺設當然不可缺少。Diabolo de Cartier系列除文具之外，更推出雪花水晶球、音樂盒、積木等擺設，為家居風格做點綴。從Diabolo de Cartier的作品當中，可發現大多以紅、白、金3色為主調，金色花紋紅盒固然亮麗搶眼，有些盒面也放入了經典的卡地亞門侍、美洲豹等微縮圖案，象徵着卡地亞的經典設計元素。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

記者：Panda

相關文章

【撑腰之選】美國Steelcase辦公室椅創新Air LiveBack技術 　全方位支撑腰背助打工仔避勞損痛症
12:47 2020/10/30
【撑腰之選】美國Steelcase辦公室椅創新Air LiveBack技術 　全方位支撑腰背助打工仔避勞損痛症
【家品速報】OSIM電競天王椅融入按摩科技　邊打機邊按走肩頸腰痛症
12:59 2020/10/23
【家品速報】OSIM電競天王椅融入按摩科技　邊打機邊按走肩頸腰痛症
【家品速報】惠而浦座枱式自動洗碗碟機高溫除菌抗污　具備9種清洗模式減輕家務負擔
13:47 2020/10/15
【家品速報】惠而浦座枱式自動洗碗碟機高溫除菌抗污　具備9種清洗模式減輕家務負擔
家具 家品 家居 消費種類 消費資訊

最高瀏覽

【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
07:38 2020/11/05
【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
11:29 2020/11/04
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法
13:58 2020/11/03
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法