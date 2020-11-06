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【新冠肺炎】天水圍靈愛小學有學生家長確診　校長：日後或需收緊小息安排

社會 12:22 2020/11/06

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（經濟日報資料圖片）

本港昨日(5日)新增1宗源頭不明本地感染個案，涉及一名40歲飛機維修工程人員，其中一名兒子就讀聖公會天水圍靈愛小學，聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成表示，前日黃昏接獲一名家長主動通報確診，其子列為密切接觸者，遂決定按指引停課2天作全面消毒，又料或需收緊小息只准1至2班學生於課室外走動的安排。

昨日新增確診的40歲飛機維修工程人員，上月30日發病，傳染期間曾與兩名兒子到九龍灣、馬鞍山等多個足球場，其中一名兒子就讀聖公會天水圍靈愛小學，衞生防護中心已建議相關學校停課2天，並向全校派樣本樽作檢測。詳情請見【下一頁

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成接受商台節目訪問時表示，前日(4日)黃昏接獲一名家長主動通報，指自己確診感染新冠病毒，其兒子就被列為密切接觸者，通報時間較衞生防護中心公布早，校方決定按指引停課2天進行全面消毒，如有關學生檢測結果為陰性，周一就會復課。

他補充，校方防疫措施一向做得很快，學生於校內不會除口罩，亦會單行、向同一方向坐；不過估計稍後需將每次小息可讓1至2班學生於課室外走動的安排收緊，而體育堂等希望盡量不受防疫影響。

孔偉成又指，校方已經向衞生防護中心領取樣本樽，讓全校師生留樣本做檢測，家長可以為子女取樽，再將樣本交回學校，預料2天內完成收集全校樣本。 

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責任編輯：陳正怡

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