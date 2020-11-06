【酒店優惠】帝逸酒店聖誕家庭Staycation　包親子自助晚餐延遲退房優惠【內附訂房連結】

▲ 帝逸酒店「食．住嘆」住宿優惠。(酒店提供)

留港Staycation會是今年聖誕假期主要節目，位於石門的帝逸酒店最新推出「食．住嘆」住宿優惠，凡入住酒店的公寓客房或家庭客房一晚，可享用節日豐富自助美食。

現在只需$1,888（已包括加一服務費），價錢已包括2位成人及1位小童的節日自助晚餐。家庭客房配備2張雙人床，讓每位家人也擁有寬敞充裕空間。

如需選擇酒店最豪華上乘、面積超過40平方米並坐擁最美景觀的公寓客房，價格是$2,688（已包括加一服務費），還包括節日自助晚餐及早餐。有惠顧此住宿優惠的住客均可享受延遲退房服務，讓大家可以好好休息！

▲ 節日自助晚餐將提供一系列特色美饌。(酒店提供)

免費禮遇：

•2位成人（適用於公寓客房）；或2位成人及1位12歲以下小童（適用於家庭客房）於Alva House享用節日自助晩餐

•2位成人於Alva House享用早餐（適用於公寓客房）

•借用酒店提供之單車探索鄰近景點及單車徑（須視乎供應情況）

•入住當日可享用迷你酒吧飲品

•享用客房內泡茶設施和意大利illy咖啡

•使用酒店高速無線上網服務

•使用配備VR虛擬現實健身器材的健身室、恆溫游泳池、位於酒店大堂的共享工作空間Alva Works及露天花園（須視乎供應情況）

•酒店穿梭巴士服務往返指定港鐵站

•視乎供應情況可享延遲退房至下午1時

備註：2020年12月24日至26日、31日及2021年1月1日期間入住家庭客房之預訂，需另加每晚港幣$100之附加費。

查詢：3653 1188

記者：郭秀芳