【動物囤積症】夫婦收養流浪狗40年無安排絕育　164隻狗骨瘦如柴塞爆蝸居

▲ 164隻狗擠滿僅30平方米的蝸居，居住環境非常惡劣。

收養流浪狗本來是美事，但若照顧不當，反對狗狗造成傷害。日本島根縣一對熱心夫婦，過去40年一直收養流浪狗，但大多未有即時絕育，結果在約30平方米的屋內，擠了164隻狗，由於居住環境惡劣，大多狗狗體型消瘦、出現皮膚病。當地「動物基金會」已介入協助，形容這是日本最嚴重的「動物囤積症」事件。

動物基金會表示，屋內住有一對老夫婦及其女兒，夫婦二人從40年前開始養狗，其後撿回一隻流浪母狗，流浪狗與家中狗隻生了數隻小狗，由於無法負擔絕育的費用，導致犬隻的繁殖數量愈來愈多。

▲ 大批狗隻擠滿在狹窄的蝸居內。（動物基金會圖片）

狗隻營養不良骨瘦如柴

在今年10月中，動物基金會發現，這間只有約30平方米的小屋內，竟有多達164隻狗狗，無論是地上、層架、桌椅，都擠滿了狗狗，根本沒有多餘空間，且地板到處是糞便，惡臭不堪。

大部分狗隻營養不良、骨瘦如柴，部分身上有傷口，甚至感染了寄生蟲。由於狗狗都是中型犬，食物不夠吃，導致部分狗須吃同伴的糞便才得以倖存。

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飼主患「動物囤積症」

原來7年前，島根縣公共衛生中心已接獲投訴，但屋主拒絕讓官員入內，直至今年6月，日本修訂「動物福利和管理法」後，當局才得以派員入屋調查。

飼主一家同意放棄所有犬隻擁有權，由動物基金會協助安置狗隻，並免費提供節育、注射疫苗、清除寄生蟲等服務，協助狗狗找新居所。飼主對於自己的疏失感到非常後悔，希望狗隻能找到新家，改善牠們的生活環境。

基金會理事長佐上邦久認為，飼主的行為已屬「動物囤積症」，不過目前事件尚未列為虐待動物。他又指，由於164隻狗數量過於龐大，只得進行公開籌款，才能提供服務。

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責任編輯：王明芳