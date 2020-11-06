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【新生日記2】Jasper做功課坐姿差拒聽公公話　虎媽應采兒瞪大眼教訓嚇怕兒子

育兒經 13:46 2020/11/06

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應采兒帶同父母和兩個仔一齊拍攝《新生日記2》，期間應采兒瞪大眼喝斥兒子做功課唔聽話。

53歲陳小春和37歲應采兒（丁丁）於今年5月底誕下細仔HoHo，在產前產後期間帶同7歲大仔Jasper一同拍攝內地綜藝節目《新生日記2》。最新一集是產後的應采兒聯同父母到湖南長沙錄影，過著隔離生活，期間應父教孫仔做功課寫生字，指導他坐姿，但Jasper不太聽教，激嬲應采兒瞪大眼教訓他。

陳小春只細外父6年

由於陳小春提前復工賺奶粉錢，產後的應采兒要一拖二繼續拍攝《新生日記2》，她新一集就帶同父母丁爸和丁媽一起長途跋涉去湖南長沙拍攝，要先過14天隔離生活，應采兒話好開心。應采兒曾透露，陳小春首次見家長時叫丁父「Uncle」，被丁父嘲諷︰「別叫我Uncle，我只比你大你6歲。」相信53歲小春與59歲外父沒有代溝。

應采兒帶同父母一起湊2兒，還有工人姐姐同行。（影片截圖）

應采兒產後身材無走樣

她產後狀態不俗，除了臉上仍有點浮腫，身材都沒有走樣，還充滿活力幫全家人整理行李及打掃家居。丁媽幫手湊僅幾個月大的HoHo，丁爸則幫手教Jasper做功課寫生字。

應采兒向Jasper表明，每天都要跟公公做「漢字拼音」功課，Jasper想拒絕不成，在扭扭擰擰下，被迫到埗不久就要做功課。從畫面中可見，Jasper其中一份功課是學寫繁體中文生字。

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Jasper對學寫中文字欠自信

Jasper馬上向公公投訴媽媽好可怕、好嚇人，公公安慰他說︰「你知道就好。」公公耐心教Jasper握筆寫字，但Jasper沒精打采，坐姿不佳，引來外公苦口婆心糾正說︰

沒有坐正，你的筆不能移，沒有人寫字一隻手在上面一隻手在下面…

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可是Jasper當公公的說話是耳邊風，態度更帶點輕佻笑笑口，激起抱著BB的媽媽怒火，瞪大雙眼喝斥︰

看著我，我不是跟你開玩笑的，好好寫！

Jasper非常害怕，馬上低頭寫字並輕聲說︰「我沒有那麼棒……」顯然對學中文沒自信。有網民估計，或許是Jasper呷醋媽媽只顧照顧弟弟，故做一些事情引起媽媽注意。

53歲陳小春只比外父小6歲。（IG圖片）

虎媽應采兒︰兒子只怕我

曾直認是虎媽的應采兒，在節目中不只一次瞪大雙眼鬧仔。一次Jasper玩手機，不小心誤刪了短片，應采兒得知後非常生氣，多次瞪大雙眼質問︰「Why？你是認真的嗎？」嚇到Jasper要走入房間喊。

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應采兒在節目中解釋，Jasper只怕媽媽，全家都不怕。而丁爸則是Jasper有求必應的人，「只要小小春說想要甚麼，丁爸都會答應，和我小時候不一樣。」

不過一家人很快和好，3母子一起在床上玩，Jasper非常喜歡弟弟HoHo，常親親他的小手，更提出幫手抱B，明言會好好照顧弟弟。

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責任編輯︰林綺玲

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