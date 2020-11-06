【商場優惠】ELEMENTS圓方推出餐飲購物雙重禮遇　餐飲消費$500即送$500餐飲現金券

▲ 由即日起11月19日，顧客於星期一至日晚上6時後於ELEMENTS圓方指定餐飲商戶消費滿$500，即獲$500 ELEMENTS圓方餐飲現金券。（商場提供）

ELEMENTS圓方商場由即日起至19日推出「餐飲購物雙重禮遇」，顧客於星期一至日晚上6時後，於場內指定餐飲商戶消費滿$500，即可獲贈$500 ELEMENTS圓方餐飲現金券，可享高達100%消費回贈。而憑指定消費，更可享高達$10,000購物獎賞，同時享有餐飲購物雙重禮遇。

獎賞1︰晚市餐飲消費$500即獲$500現金券

逢星期一至日晚上6時後，顧客於ELEMENTS圓方指定餐飲商戶消費滿$500，即可獲$500 ELEMENTS圓方餐飲現金券，適用於場內逾30間餐廳，包括經典粵菜、東南亞美食、日式料理及新派西式佳餚也一應俱全。

獎賞2︰消費滿指定金額可享$10,000獎賞

顧客於ELEMENTS圓方消費滿$30,000，即可享總值$10,000指定現金券、電影禮券及商戶禮券，適用於商場內逾百間商戶，加倍享受購物樂趣。

推廣活動只限ELEMENTS Club會員及「圓方之友」參加，顧客可透過ELEMENTS手機應用程式即時登記成為「圓方之友」。禮品換領數量有限，先到先得，換完即止。

禮品換領處

火區1樓（TUDOR 店側，開放時間︰10am-10pm）

金區2樓（FRANCK MULLER 店側，開放時間︰12nn-8pm）

記者︰黃依情