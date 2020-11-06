  • 27°C
香港時間 : 20201106日 (週五) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場優惠】ELEMENTS圓方推出餐飲購物雙重禮遇　餐飲消費$500即送$500餐飲現金券

休閒消費 12:42 2020/11/06

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

由即日起11月19日，顧客於星期一至日晚上6時後於ELEMENTS圓方指定餐飲商戶消費滿$500，即獲$500 ELEMENTS圓方餐飲現金券。（商場提供）

ELEMENTS圓方商場由即日起至19日推出「餐飲購物雙重禮遇」，顧客於星期一至日晚上6時後，於場內指定餐飲商戶消費滿$500，即可獲贈$500 ELEMENTS圓方餐飲現金券，可享高達100%消費回贈。而憑指定消費，更可享高達$10,000購物獎賞，同時享有餐飲購物雙重禮遇。 

獎賞1︰晚市餐飲消費$500即獲$500現金券

逢星期一至日晚上6時後，顧客於ELEMENTS圓方指定餐飲商戶消費滿$500，即可獲$500 ELEMENTS圓方餐飲現金券，適用於場內逾30間餐廳，包括經典粵菜、東南亞美食、日式料理及新派西式佳餚也一應俱全。

獎賞2︰消費滿指定金額可享$10,000獎賞

顧客於ELEMENTS圓方消費滿$30,000，即可享總值$10,000指定現金券、電影禮券及商戶禮券，適用於商場內逾百間商戶，加倍享受購物樂趣。

推廣活動只限ELEMENTS Club會員及「圓方之友」參加，顧客可透過ELEMENTS手機應用程式即時登記成為「圓方之友」。禮品換領數量有限，先到先得，換完即止。

禮品換領處
火區1樓（TUDOR 店側，開放時間︰10am-10pm）
金區2樓（FRANCK MULLER 店側，開放時間︰12nn-8pm）

記者︰黃依情

相關文章

【商場優惠】愉景灣推冬日禮遇雙重賞　消費$500送$100餐飲券兼免費船票返巿區
今日 12:26
【商場優惠】愉景灣推冬日禮遇雙重賞　消費$500送$100餐飲券兼免費船票返巿區
【著數優惠】日本過江龍海街丼搖圍骰抽全單免費大獎　將軍澳分店全新午市定食$58起
13:05 2020/10/29
【著數優惠】日本過江龍海街丼搖圍骰抽全單免費大獎　將軍澳分店全新午市定食$58起
【酒店優惠】如心艾朗酒店x少爺啤Cheers to Beers!套餐　住宿兼歎啤酒小食優惠雙人$720起
17:35 2020/10/30
【酒店優惠】如心艾朗酒店x少爺啤Cheers to Beers!套餐　住宿兼歎啤酒小食優惠雙人$720起
著數優惠 Elements 飲食優惠 付款優惠 消費資訊 商場 日式料理 餐飲 電影 美食

最高瀏覽

【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
07:38 2020/11/05
【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
11:29 2020/11/04
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法
13:58 2020/11/03
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法