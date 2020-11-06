【新冠肺炎】梅窩Staycation群組確診者曾訪銅鑼灣DONKI　一文看清確診者近日行蹤

▲ 有確診者近日曾到訪銅鑼灣驚安之殿堂。

新冠肺炎疫情未止，近日出現多宗本地個案，涉事確診者曾到訪多間食肆、球場及商店，包括譚仔雲南米線、銅鑼灣名珠城店DON DON DONKI 等。

TOPick翻查衞生防護中心的「曾有確診或疑似個案在自出現病徵前兩天起到訪過的大廈名單」，發現近日本地個案的確診者到訪多個地方，包括：

11月5日確診的本地個案，涉及一名40歲男子（個案編號：5354），居元朗水流田村，曾到訪：

10月28日：觀塘MegaBox 「Pepper Lunch」、九龍灣公園足球場

10月29日：馬鞍山遊樂場

10月31日：天水圍社區運動場、元朗448農莊、沙田賽馬會傑志中心

11月2日：元朗安寧路112A號文龍光醫生診所

11月4日：黃大仙摩士公園足球場

11月4日確診的本地個案，涉及一男一女，均屬梅窩Staycation群組，分別居大埔廣福邨廣祐樓及富善邨善鄰樓，其中26歲男子（個案編號：5347）曾到訪：

10月29日：大埔廣場萬利小食店

11月3日確診的本地個案，涉及兩名男子，均屬梅窩Staycation群組，分別居大埔區富善邨善鄰及大埔圍頭村，二人曾到訪：

26歲男子（個案編號：5354）：

10月28日：灣仔名珠城DON DON DONKI

24歲男子（個案編號：5342）：

10月30日：香港專業教育學院（青衣）

10月31日：黃竹坑香葉道1號

11月2日確診的本地個案，涉及2男1女，均屬梅窩Staycation群組，分別居大埔圍頭村及大埔廣福邨廣義樓，三人曾到訪：

26歲女子（個案編號：5332）：

10月26日：梅窩熟食市場幾好餐廳、涌口街1號德仔記

10月27日：梅窩熟食市場順興海鮮飯店

10月28日：大埔中嘉閣

10月31日：黃竹坑香葉道1號

26歲男子（個案編號：5336）：

10月29日：大埔昌運中心商場 大榮樺

10月30日：大埔廣福邨廣福商場 大家樂、大埔美菱居 旭川居食屋

10月31日：大埔廣福道88號 三不館車仔麵

15歲男子（個案編號：5337）：

10月29日：聯和墟囍逸譚仔雲南米線

10月30日：聯和墟聯興街3號台茶店、大埔汀角路同信士多

10月31日：黃大仙聯合道182-188 號食棧

就有確診者曾到銅鑼灣名珠城店DON DON DONKI，有關發言人表示，DON DON DONKI十分關注有關事件，分店在接獲衞生防護中心有關通知，隨即已根據中心建議安排專業清潔公司及於11月4日進行徹底清潔、消毒該店，有關清潔及消毒程序現已完成。

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責任編輯：郭詩詩