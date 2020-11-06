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【樂園露營】海洋公園Glamping及親子營加推聖誕新年檔期　今日下午4時開賣

社會 12:56 2020/11/06

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

海洋公園今日加推星夜高峰Glamping及家森親子營新檔期。

海洋公園推出園內露營體驗「星夜高峰Glamping」 ，11月3日下午甫開賣不足1小時，8個兩日一夜的活動日，已全部售罄。海洋公園公布，今日(6日)下午4時將加推新檔期，檔期更橫跨平安夜、聖誕節以至新年，四人營費用為2800元，而「家森親子營」亦會加推兩個檔期，同樣橫跨聖誕節以至新年，四人營費用為2200元。

海洋公園今日公布，早前推出「星夜高峰Glamping」及「家森親子營」反應熱烈，檔期火速售罄，今日下午4時再加推新檔期，其中「星夜高峰Glamping」 將加推14個新檔期，兩日一夜檔期由12月16日起，其中包括橫跨平安夜、聖誕節、拆禮物日及除夕新年，如下：

  • 2020年12月16-17日、12月17-18日、12月18-19日、12月19-20日、12月20-21日、12月23-24日、12月24-25日、12月25-26日、12月26-27日、12月27-28日、12月30-31日、2020年12月31日至2021年1月1日、1月1-2日、1月2-3日

至於「家森親子營」今日同時間亦會加推兩個檔期，分別為12月25至26日及明年1月1日至2日，兩日一夜檔期每班有24個名額，於海濱樂園威威天地內的巨人森林紮營，期間參觀「小狐獴與大象龜之旅」、麵包工作坊、親子營燈會，亦有夜行探索等活動，四人營費用為2200元。

點擊圖片即睇海洋公園「星夜高峰Glamping」活動：

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「星夜高峰Glamping」兩日一夜活動除了可玩園區景點外，更可欣賞日出﹑行南朗山﹑跟海獅見面等，每個帳篷收費2,800元，最多4人同行，包含4人的兩天標準入場門票﹑早及晚餐等。活動提供的帳篷備有空調、基本傢俬、風扇、迷你冰箱及充電插頭等設施，園方亦會提供淋浴設施。更多收費及行程詳情即看：【下一頁

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記者：陳正怡

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