【明星新居】馮盈盈搬新屋晒長腿睇海景　FYY遷出深水埗住將軍澳新樓【多圖】

▲ 馮盈盈搬入新居。

馮盈盈 （FYY）自從去年底與醫生男友寶寶分手後，便搬離二人合供的何文田愛巢，並搬深水埗以月租$19000租住位於南昌站上蓋的豪宅匯璽的新盤獨居，不過近日馮盈盈原來已搬出深水埗居所，跟家人同住入將軍澳新居。

日前馮盈盈在IG分享一張坐在窗邊，抱著愛犬欣賞無敵海景的照片，同時hashtag「new home」，透露已搬入新屋。

▲ 馮盈盈晒新居海景照。（instagram圖片）

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馮盈盈向傳媒透露，因為之前獨居的家太細，不方便一家人住，現在可以跟家人搬去較大的單位，且新屋有客房，可以讓她拍YouTube片。

FYY又指新屋選擇在將軍澳，單位擁無敵海景，亦方便她到TVB上班。雖然盈盈沒透露新居是租或買，但從相片海景可見，應屬日出康城新近入伙的Malibu，現時該屋苑一個約1100呎的四房單位，售價約2300萬，租金則約4萬元。

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早前馮盈盈曾到同區另一新樓盤的Sea to Sky售樓現場，但稱只是去參觀，不過相信她對將軍澳新樓特別鍾情。

曾跟男友合資買樓

FYY跟前度醫生前男友拍拖時，曾一同購入何文田豪宅區一個價值2000萬的單位，該單位面積565呎，2房2廳連500呎天台，也為FYY當時的Dream House。

然而，二人分手後便不再同居，並將該單位放租。

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馮盈盈在《我要做業主》任嘉賓分享上車經驗坦言，當日與前度都是首次置業，且一次過用了二人的名字去購買單位，現在回想覺得考慮不夠周詳。

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馮盈盈稱：「還沒結婚，沒有名份之前，如果一起合資作投資，事前一定要說得很清楚，清清楚楚，數目分明。如果兩個人的感情很真摯，沒有人會質疑，但畢竟之後在文件上、帳面上要處理、區分，會比較複雜、麻煩。」