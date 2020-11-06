  • 27°C
香港時間 : 20201106日 (五) 14:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星新居】馮盈盈搬新屋晒長腿睇海景　FYY遷出深水埗住將軍澳新樓【多圖】

娛樂 13:34 2020/11/06

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

馮盈盈搬入新居。

馮盈盈 （FYY）自從去年底與醫生男友寶寶分手後，便搬離二人合供的何文田愛巢，並搬深水埗以月租$19000租住位於南昌站上蓋的豪宅匯璽的新盤獨居，不過近日馮盈盈原來已搬出深水埗居所，跟家人同住入將軍澳新居。

日前馮盈盈在IG分享一張坐在窗邊，抱著愛犬欣賞無敵海景的照片，同時hashtag「new home」，透露已搬入新屋。

馮盈盈晒新居海景照。（instagram圖片）

【女神的筍盤】馮盈盈公開理想男友6大條件　緋聞男朋友鄭衍峰：你唔好係TVB搵【有片】

馮盈盈向傳媒透露，因為之前獨居的家太細，不方便一家人住，現在可以跟家人搬去較大的單位，且新屋有客房，可以讓她拍YouTube片。

FYY又指新屋選擇在將軍澳，單位擁無敵海景，亦方便她到TVB上班。雖然盈盈沒透露新居是租或買，但從相片海景可見，應屬日出康城新近入伙的Malibu，現時該屋苑一個約1100呎的四房單位，售價約2300萬，租金則約4萬元。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

早前馮盈盈曾到同區另一新樓盤的Sea to Sky售樓現場，但稱只是去參觀，不過相信她對將軍澳新樓特別鍾情。

曾跟男友合資買樓

FYY跟前度醫生前男友拍拖時，曾一同購入何文田豪宅區一個價值2000萬的單位，該單位面積565呎，2房2廳連500呎天台，也為FYY當時的Dream House。

然而，二人分手後便不再同居，並將該單位放租。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

馮盈盈在《我要做業主》任嘉賓分享上車經驗坦言，當日與前度都是首次置業，且一次過用了二人的名字去購買單位，現在回想覺得考慮不夠周詳。

【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】

    點擊圖片放大
    +7
    +6

馮盈盈稱：「還沒結婚，沒有名份之前，如果一起合資作投資，事前一定要說得很清楚，清清楚楚，數目分明。如果兩個人的感情很真摯，沒有人會質疑，但畢竟之後在文件上、帳面上要處理、區分，會比較複雜、麻煩。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【幸福人妻】譚凱琪家中樓梯拍孕照　準靚媽Zoie九龍塘複式豪宅曝光
12:18 2020/10/04
【幸福人妻】譚凱琪家中樓梯拍孕照　準靚媽Zoie九龍塘複式豪宅曝光
【真名媛】何超盈閨密余晚晚奢華生活曝光　家住7千呎豪宅如名牌博物館【多圖】　
13:19 2020/10/19
【真名媛】何超盈閨密余晚晚奢華生活曝光　家住7千呎豪宅如名牌博物館【多圖】　
【豪宅放盤】佘詩曼同屆港姐李明慧放售豪宅　羅便臣道一號叫價1.15億【多圖】
13:21 2020/10/22
【豪宅放盤】佘詩曼同屆港姐李明慧放售豪宅　羅便臣道一號叫價1.15億【多圖】
【我要做業主】馮盈盈2千萬舊愛巢現放租　FYY與前度去年上車：可能要交點學費
09:58 2020/07/27
【我要做業主】馮盈盈2千萬舊愛巢現放租　FYY與前度去年上車：可能要交點學費
【前度放閃】馮盈盈醫生舊愛爬頭出Pool　Martin公開新戀情FYY復合無望
10:20 2020/10/23
【前度放閃】馮盈盈醫生舊愛爬頭出Pool　Martin公開新戀情FYY復合無望
馮盈盈 娛樂人物職業 香港小姐 演員 豪宅 TVB 日出康城 SEA TO SKY MALIBU 分手

最高瀏覽

【十優港姐】麥明詩緋聞男友月入6位數　飛機師Keith讚Louisa：人好又聰明
16:32 2020/11/05
【十優港姐】麥明詩緋聞男友月入6位數　飛機師Keith讚Louisa：人好又聰明
【疏忽照顧】爸爸自顧碌手機放任孩子家中玩耍　5歲兒2歲女開窗直墮15樓亡
今日 09:47
【疏忽照顧】爸爸自顧碌手機放任孩子家中玩耍　5歲兒2歲女開窗直墮15樓亡
【救急扶危】女泳客會所泳池遇溺保安引領「走後門」　救護員爭分奪秒鬼門關前救一命
12:28 2020/11/05
【救急扶危】女泳客會所泳池遇溺保安引領「走後門」　救護員爭分奪秒鬼門關前救一命