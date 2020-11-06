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【娛圈秘聞】前空中服務員大讚周潤發　發哥坐頭等食杯麵零架子【有片】

娛樂 17:04 2020/11/06

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

發哥貼地又親民。

一名前國泰空姐「莎姐」離職服務多年的公司後，全職轉做YouTuber，早前她的「十大最喜愛明星乘客」和「十大最討厭藝人」造成迴響。近日莎姐再點名稱讚發哥周潤發的好人好事。

事因莎姐以「巨星是如何煉成的」為題，分享友善沒架子的周潤發乘搭飛機時的故事。她回憶指，身成巨星的發哥卻非常客氣，後來由於之後他在機上睡覺，錯過派餐時間，當他睡醒時，卻只要求空姐給他一個麵而已。

莎姐解釋，因為頭等艙客人可以選擇燒鴨麵、雲吞麵等，當空姐準備為發哥補回餐點時，他卻表示：「去經濟客艙拿兩個麵給我便可，不用做這麼多，簡簡單單便行！」她表示發哥此舉，令同業為他加了不少分。

【娛圈秘聞】前空中服務員爆十大最討厭藝人　大爆「大笑姑婆」囂張嚇窒空姐

行山最易「捕獲」發哥。（取自IG）

【娛圈秘聞】點評業界十大最喜愛明星乘客　前空姐揭巨星鏡頭下真面目

莎姐更加碼同行經歷指，有位入行12年、是發哥粉絲的空姐終於在飛機遇上發哥，於是上前和偶像聊天說：「我入行12年，一直好想在飛機撞到你，終於都等到了！」

發哥表示非常高興，更在落機前跟對方說︰「希望下次我們再見面的時候，不用再等多12年啦！」

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為遲到致歉

發哥貴為空姐最喜愛明星乘客頭十位，莎姐曾分享發哥的故事稱，在多年前，科技未如現在進步，客人的名單到最後一刻才收到。

有次發哥最後一刻才登上頭等機艙，一上機便逐一向每位空服人員道歉，解釋因為上機前遇著一群熱情熱絲要求合照和簽名，害大家延誤起飛深感抱歉。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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