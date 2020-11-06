黃定光、易志明當選電子煙法案委會正副主席

▲ 民建聯黃定光當選電子煙法案委會主席。（資料圖片）

《2019吸煙（公眾衞生）（修訂）修例草案》委員會今日（6日）召開會議，選舉正副主席，民建聯黃定光以20票當選主席，副主席則由自由黨易志明以18票當選。

黃定光和衞生服務界李國麟分別被提名為主席候選人。選舉主席期間，在提名階段時，公民黨郭家麒要求兩名候選人申報是否有吸煙習慣，主持會議的飲食界張宇人回應指，候選人是否申報是「他們的事情」。黃定光當選主席後稱， 自己是吸煙人士，但強調「沒用過電子煙或加熱煙」。

就相關法案委員會是否需重新開始審議工作，委員會仍未有定案。批發及零售界邵家輝認為，由於主席人選已更換，加上委員會有新成員加入，委員會應重新開始審議工作，「新加入委員有可能不了解先前的會議內容」。上屆電子煙法案委會主席、工聯會郭偉強則表示，希望能在今屆會期完成條例審議工作，認為若重新開始所有審議工作的話會「很吃力和大費周章」。會計界梁繼昌稱，認同郭偉強說法，贊成委員會繼續處理原本的審議工作。主席黃定光指，將會在下次會議繼續有關商討。

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記者：尹櫻霖