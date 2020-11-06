【開心速遞】「賈名媛」邱芷微男友患癌做化療　陳志忠冷藏精子為生B做準備

▲ 「賈名媛」邱芷微男友陳志忠將接受化療。

憑著於TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》演「賈名媛」一角而為人認識的邱芷微（Chelffy），上月於社交平台透露男友陳志忠（Wilson）確診胃癌。

早前，Wilson已入院進行切除胃部手術，而今日（11月6日）有媒體報道指為免復發的風險，陳志忠稍後要進行化療，可是由於化療副作用或影響生育的機率，而早計劃與女友邱芷微結婚的陳志忠打算儲存精子，為將來生B做準備。

正面對逆境的邱芷微於IG自我打氣說：「相信當這些事情我也撐得過去，將來前路會更光明。」

【開心速遞】「賈名媛」邱芷微類風濕關節炎煎熬 禍不單行男友陳志忠患胃癌

▲ 陳志忠於9月確診胃癌。（取自Facebook）

邱芷微陳志忠為生B做準備

「賈名媛」邱芷微近期可說禍不單行，除自己患上類風濕關節炎外，男友陳志忠於今年9月時確診胃癌，他於上月8日接受胃部切除手術，病情已受控制，不過仍要定期覆診及休養。

邱芷微跟男友可說患難見真情，此期間悉心照料陳志忠，又幫他打理演藝學校。

近日有媒體發現邱芷微陪男友到診所覆診，只見二人於診所內一臉愁容，據報道指，陳志忠於醫生建議下進行化療，由於化療有副作用，當中會影響精子的質素。醫生建議陳志忠先行儲存精子，待完成化療後再作打算。

▲ 陳志忠在10月進行胃部切除手術。（取自Facebook）

就此事，邱芷微回覆TOPick表示很多接受化療的人，都沒有刻意去提及影響生育問題，但原來這是其中一個副作用：「今次與Wilson見醫生時，由於我們兩人都很年青，將來有生育打算，所以醫生特別叮囑如果未來幾年內要生育，可考慮先雪精。這些健康醫學問題，本來我們都不認識亦沒預計過，但鑒於Wilson打算做化療，所以他決定先雪精。」

邱芷微與陳志忠拍拖多年，感情穩定，她曾坦言有結婚打算，正當二人計劃籌備之時，男友陳志忠突然確診胃癌。

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而邱芷微亦很積極面對困境，昨日（11月10日）她於IG發帖自勉寫道：「最近好多朋友都問我『突然間咁多難題要處理，你頂唔頂得順ga？ 點解你仲可以咁開心面對？』其實人生總有高低起伏唔如意嘅時候，但總要面對及解決問題，咁點解我唔正面啲去處理呢？我相信當這些事情我也撐得過去，將來前路會更光明。」