【飲食速報】千両推出期間限定北陸地區冬之餐目　歎本州當造鰤魚及越前蟹刺身

▲ 千両推出冬日限定北陸地區「冬之餐目」，頭炮第1階段會推出以鰤魚炮製的刺身及壽司。（餐廳提供）

踏入初冬，港人未必能飛到日本品嘗當地時令刺身或壽司，但亦可到千両試試今個秋冬推出的期間限定北陸地區「冬之餐目」，一解鄉愁。千両這次推出的「冬之餐目」，會搜羅來自日本本州中部北陸地區包括富山縣、福井縣及石川縣的當造時令食材入饌，讓食客彷如置身當地品嚐各款地道料理。

「冬之餐目」會分為兩個階段進行，第1階段由即日起至12月13日供應，而第2階段會由12月14日至2021年1月下旬供應。

▲ 越前蟹刺身四點盛（餐廳提供）

第1階段會以日本近海獨有的鰤魚做主打，盛產於北陸地區的鰤魚，是日本冬季當造的頂級食材，魚肉幼滑細膩，入口甘甜又不失嚼勁口感，最適合製作成厚切刺身、壽司或薄切以鍋物享用。

推介菜式包括有鰤魚刺身（$98/份）、鰤魚壽司（$28/件）、鰤魚鍋（$168/份）、照燒鰤魚鮫（$148/份）及富山壽司三點盛（$78/份）等。

▲ 越前藏味噌鱈場蟹鍋（餐廳提供）

而第2階段則會主打越前蟹，越前蟹最頂級的松葉蟹之一，每年11月至翌年3月是最佳享用期。其雄蟹腳長肉厚，雌蟹膏卵豐滿，蟹肉鮮甜濃厚、肉質飽滿緊緻、蟹膏豐郁誘人，作刺身或鍋物享用最適合不過。

推介菜式包括越前蟹刺身四點盛（$398/份）、越前藏味噌鱈場蟹鍋（$168/份）、子持甜蝦壽司（$38/2件）及鯖魚刺身（$268/份）等。

▲ 杏仁豆腐配黃金梅醬（餐廳提供）

另有菜式是兩個階段同時供應，如迷你北陸海鮮壽司（$128/份）、魷魚鐵炮燒（$78/份）、越前蕎麥麵（$62/份）、螢光魷魚沙律（$78/份）及杏仁豆腐配黃金梅醬（$28/份）等，亦不容錯過。

記者︰黃依情