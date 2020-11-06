【新冠肺炎】今日新增6宗輸入個案　患者包括2名外傭及1名機組人員

▲ 今日新增的個案全為輸入個案。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情未止，本港今日新增6宗輸入個案，患者由印度、英國、菲律賓、埃塞俄比亞及印尼返港，當中5人未有病徵；由於今日沒有本地源頭不明個案，衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。

新增的6宗輸入個案如下：

第5357宗：55歲男子，11月4日乘搭UK6377航班從印度抵港

第5358宗：18歲男子，11月4日乘搭CX252航班從英國抵港

第5359宗：29歲男子，11月4日乘搭UK6377航班從印度抵港

第5360宗：43歲女外傭，11月4日乘搭HX782航班從菲律賓抵港，11月5日發病

第5361宗：27歲男子，屬機組人員，11月4日乘搭ET3446航班從埃塞俄比亞抵港，居赤鱲角富豪機場酒店

第5362宗：24歲女外傭，10月24日乘搭CX798航班從印尼抵港，居土瓜灣奧斯酒店

衞生署轄下提供收集深喉唾液樣本服務作新冠病毒檢測的13間指定胸肺科或社會衞生科／皮膚科診所，星期一至五的樣本收集時間，時間為上午9時至下午1時及下午2時至3時，而星期六、日及公眾假期則維持上午9時至11時。有關各診所的地點可按此。

鑑於本地感染個案仍不時出現，衞生防護中心提醒市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包，以收集深喉唾液樣本作病毒檢測。

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記者：陳正怡