涉旺角揮舞鋤頭6旬漢缺席聆訊　官發拘捕令撤銷擔保

▲ （經濟日報資料圖片）

8.5有人發起「大三罷」，6旬漢涉於凌晨時分在旺角一帶手持鋤頭被捕，早前否認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件早前進行審訊。前天（4日）被告突然缺席審訊，代表律師亦與被告失去聯絡，被告今（6日）再次缺席於西九龍裁判法院進行的審訊，控方指被告沒有出境或入院紀錄，裁判官遂發出拘捕令，並指將會撤銷被告保釋。

被告朱木源（63歲）被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他2019年8月6日在旺角通菜街近水渠街一帶行人路的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即1把鐵鋤。

案件本應今續審，惟被告再度缺席聆訊，控方指被告沒有出境或入院紀錄，辯方律師亦聯絡不上被告。裁判官林子勤遂發出拘捕令，案件押後至被告緝拿歸案，並撤銷被告保釋。

案件早前審訊時，控方傳召案發時在場的司機，他供稱曾看見1名白衣人拖著鋤頭行走，及後又見他衝向一堆身穿深色衣服的年輕男女，途中高舉鋤頭。庭上播放1段被告在街頭接受記者訪問的片段，被告自稱做過「寧夏省政協」，被告又直認拿鋤頭。

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記者：林欣樂