【痛風陷阱】痛風鬼祟隨時潛伏20年　30多歲女士都中招有年輕化迹象

▲ 痛風逐漸成為都市人最常見的關節疾病之一，甚至有年輕化迹象。

痛風舊時被稱「富貴病」，皆因大魚大肉及嗜酒的人最容易患上。但隨着現今人口老化、生活模式及飲食習慣改變，痛風逐漸成為都市人最常見的關節疾病之一，甚至有年輕化迹象。

從臨床個案顯示，痛風症隨時有機會是個「鬼祟」病症，會在沒有表徵下被誤當為其他風濕病，所以如發作頻密就必須檢查清楚，以免延誤診治影響病情。

▲ 如痛風不及早治療的話，隨時間增長，可能會由單一關節發展至多個關節痛。（iStockphoto圖片）

尿酸是嘌呤分解的代謝物，嘌呤可以在我們日常的食物中吸收，也可能從身體內的核酸新陳代謝產生。所謂痛風，即是體內的尿酸過多，以致過量尿酸結晶積聚在關節所引發的炎症。關節通常會發熱、紅腫及疼痛。痛風發作時，往往會令患者劇痛不堪，影響日常生活及工作。

痛風症可分為4個階段，早期的患者抽血時會驗到尿酸值過高，但很多時未必有明顯病徵，尿酸結晶已開始靜悄悄地在身體積聚，例如關節和腎臟。

風濕病科專科醫生阮嘉恩說，隨着尿酸慢慢積聚，引致痛風症發作，約有一半以上病人第一個出現痛風的地方是足部大拇趾關節，其餘較常發病的則是其他腳部關節，如膝蓋、足踝，甚至手肘、手腕及手指等。

▲ 痛風主要成因是身體積聚的尿酸過多而引發關節炎，患者的關節會出現劇痛，是現今最常見的風濕病之一。（iStockphoto圖片）

阮醫生亦指出，痛風的表徵是紅腫灼痛，大部分病人最簡單的治療方法是吃消炎止痛藥或打消炎止痛針，幾天便會消腫痊癒。

但如不理會的話，隨着時間增加會演變成多個關節發炎，愈來愈難控制，並會經常復發。嚴重的更會破壞關節，導致變形。

100人有3個患痛風

根據衞生署2016年的一份研究報告顯示，痛風患病率於過去10年持續上升，每100人就有3人會患上，與西方已發展國家的比率相若。阮醫生指出，痛風症患者的性別及年齡層都有分別，男士通常在30歲後，女士則會在停經後風險增加。

▲ 痛風患者應避免進食高嘌呤類食物，平日應多喝開水。（iStockphoto圖片）

但亦有例外，曾有年僅30多歲、未收經的女士突然關節痛。

起初她以為與進食高嘌呤食物有關，而最初抽血的尿酸值也不高，只有關節紅腫，吃消炎藥後腫痛亦已消退。怎料後來關節又再次紅腫，抽水檢查也沒發現。經過多次超聲波及抽水檢驗後才最終證實是痛風，原來女士30多歲亦有機會患上。

痛風鬼祟不易發現

痛風可能是一個多樣化的「鬼祟」病，有一位50多歲男士，自30歲起間中會有關節痛，時不時參與朋友聚餐後就會病發，但求醫吃過消炎止痛藥後便好轉。如是者他關節一痛就到醫生處求診，不過每次抽血驗尿酸值也不高，直至四、五年前病發得非常嚴重要入院治理。

▲ 啤酒的嘌呤含量較一般飲品高，會產生大量尿酸，痛風患者應避免喝。（iStockphoto圖片）

留院期間他除了有多個關節疼痛外，亦持續發燒，但尿酸值正常。當時由於關節疼痛得非常厲害，他卧床了幾星期，體重輕了10多磅，朋友甚至以為他患癌症。直到後來進行關節抽水、X光、超聲波等多個檢驗後，發現到尿酸結晶，才證實是痛風。

「這患者起初只是幾個關節痛，病發時尿酸值往往比平時低，事實上，他多年來身體檢查時，尿酸值曾達標準的臨界點，甚至有輕微過高。隨時間而過，痛風病發時擴散至多個關節。」

避免進食高嘌呤食物

雖然痛風大多是沒有先兆的病症，到病發時患者可能已嚴重劇痛。不過阮醫生說只要及早發現，處理得好，治理也不困難。

患者應避免進食高嘌呤類食物，如紅肉、內臟、海鮮及豆類等，特別是啤酒更應避免及多喝開水。

阮醫生亦補充，治療方面可分急性和慢性痛風治療。處理急性痛風，會用到非類固醇消炎止痛藥（NSAID）、環氧化酶-2抑制劑（COX-2 Inhibitor）或秋水仙鹼（Colchicine），或會為病人於受影響的關節注射類固醇。倘若患者情況較嚴重，更會使用口服類固醇。

▲ 打邊爐必備的紅肉及甲殼類海鮮等，會令人體尿酸含量增高，所以冬天往往是痛風發病的高峰期。（iStockphoto圖片）

而治療慢性痛風，則會由根本開始，降低身體的尿酸值，最常用到的藥物就有別嘌醇（Allopurinol）及非布司他（Febuxostat），將尿酸控制到溶解度以下的水平，減低痛風發作。

不過，部分治療痛風藥物有副作用，如懷疑患有痛風的話，最好及早求醫，以獲得最適合的治療方案。

作者：黃依情