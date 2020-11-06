  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (週五) 16:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高跟鞋危害】長期穿高跟鞋致嚴重經痛 女星：感覺子宮快要掉在地上

健康 15:58 2020/11/06

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

有台灣女星表示，因長期穿高跟鞋導致經痛加劇。

喜歡穿高跟鞋的女士要留意！近日有台灣女星分享自身經歷，表示因長期穿高跟鞋，並單肩揹過重的手袋，導致高低膊情況嚴重、嚴重經痛，「感覺子宮快要掉在地上」。婦產科醫生表示，長期穿高跟鞋除了容易導致腰痠背痛，還有機會為健康帶來三大危害。

台灣女星李亮瑾近日在當地電視節目《媽媽好神》中表示，由於長期穿高跟鞋，並單肩揹過重的手袋，被發現骨盆脊椎歪斜，現在即使穿平底鞋，左腳馬鞍肉也較浮腫。而且，最近2年經期紊亂、經痛加劇、經血甚多，直言穿高跟鞋工作時，「感覺子宮快要掉在地上」。

台灣婦產科醫生陳保仁在節目解釋原因。他表示，長期穿高跟鞋除了會令身體長期向一邊傾斜，導致腰痠背痛，還會帶來以下影響：

1. 角質增厚、私密處色素沉澱

  • 因為腰痠背痛，不少人也選擇坐下來休息，換個自己舒服的坐姿，而通常身體也會傾向一邊，長時間坐著，屁股角質層會增厚；血液循環也會變差，若該處發炎，就會導致色素沉澱。

2. 受感染風險增加，經痛加劇

  • 經痛除了與前列腺有關，也與血液循環及其他因素有關。若血液循環情況良好，就如下水道般暢通，體內的垃圾很快被清除，痛楚也得以紓緩。但若長期穿高跟鞋，致經痛加劇，故姿勢不不正確也會影響身體內在。

3. 容易致肥

  • 因感覺不舒服，通常會習慣側坐。惟側坐的地方不敢用力，致血液循環變差，積聚脂肪，身體線條變得不對稱，影響外觀。若導致「骨盆腔沖血症候群」，骨盆血瘀，無論坐或躺也不舒服，需做手術看看哪個部位充血，以改善情況。

陳保仁醫生建議女士減少穿著高跟鞋，或穿鞋跟較低的，同時也不要揹太重的手袋，以改善情況。

同場加映經痛程度表及舒緩經痛食物：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【M痛十級痛】經痛痛到暈痛到嘔　婦科醫生按症狀分經痛程度3級表【附成因及紓緩方法】
17:44 2020/05/14
【M痛十級痛】經痛痛到暈痛到嘔　婦科醫生按症狀分經痛程度3級表【附成因及紓緩方法】
【KO經痛】經期不適怕冷腰背痛　中醫推介4種黑色食物紓緩生理痛
14:59 2020/10/06
【KO經痛】經期不適怕冷腰背痛　中醫推介4種黑色食物紓緩生理痛
健康問題 經痛 護理 台灣

最高瀏覽

【十優港姐】麥明詩緋聞男友月入6位數　飛機師Keith讚Louisa：人好又聰明
16:32 2020/11/05
【十優港姐】麥明詩緋聞男友月入6位數　飛機師Keith讚Louisa：人好又聰明
【疏忽照顧】爸爸自顧碌手機放任孩子家中玩耍　5歲兒2歲女開窗直墮15樓亡
今日 09:47
【疏忽照顧】爸爸自顧碌手機放任孩子家中玩耍　5歲兒2歲女開窗直墮15樓亡
【救急扶危】女泳客會所泳池遇溺保安引領「走後門」　救護員爭分奪秒鬼門關前救一命
12:28 2020/11/05
【救急扶危】女泳客會所泳池遇溺保安引領「走後門」　救護員爭分奪秒鬼門關前救一命