【高跟鞋危害】長期穿高跟鞋致嚴重經痛 女星：感覺子宮快要掉在地上

▲ 有台灣女星表示，因長期穿高跟鞋導致經痛加劇。

喜歡穿高跟鞋的女士要留意！近日有台灣女星分享自身經歷，表示因長期穿高跟鞋，並單肩揹過重的手袋，導致高低膊情況嚴重、嚴重經痛，「感覺子宮快要掉在地上」。婦產科醫生表示，長期穿高跟鞋除了容易導致腰痠背痛，還有機會為健康帶來三大危害。

台灣女星李亮瑾近日在當地電視節目《媽媽好神》中表示，由於長期穿高跟鞋，並單肩揹過重的手袋，被發現骨盆脊椎歪斜，現在即使穿平底鞋，左腳馬鞍肉也較浮腫。而且，最近2年經期紊亂、經痛加劇、經血甚多，直言穿高跟鞋工作時，「感覺子宮快要掉在地上」。

台灣婦產科醫生陳保仁在節目解釋原因。他表示，長期穿高跟鞋除了會令身體長期向一邊傾斜，導致腰痠背痛，還會帶來以下影響：

1. 角質增厚、私密處色素沉澱

因為腰痠背痛，不少人也選擇坐下來休息，換個自己舒服的坐姿，而通常身體也會傾向一邊，長時間坐著，屁股角質層會增厚；血液循環也會變差，若該處發炎，就會導致色素沉澱。

2. 受感染風險增加，經痛加劇

經痛除了與前列腺有關，也與血液循環及其他因素有關。若血液循環情況良好，就如下水道般暢通，體內的垃圾很快被清除，痛楚也得以紓緩。但若長期穿高跟鞋，致經痛加劇，故姿勢不不正確也會影響身體內在。

3. 容易致肥

因感覺不舒服，通常會習慣側坐。惟側坐的地方不敢用力，致血液循環變差，積聚脂肪，身體線條變得不對稱，影響外觀。若導致「骨盆腔沖血症候群」，骨盆血瘀，無論坐或躺也不舒服，需做手術看看哪個部位充血，以改善情況。

陳保仁醫生建議女士減少穿著高跟鞋，或穿鞋跟較低的，同時也不要揹太重的手袋，以改善情況。

同場加映經痛程度表及舒緩經痛食物：

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責任編輯：羅嘉欣