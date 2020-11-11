【東張西望】黃穎君為家人還債入行　兼顧事業家庭仍保持進修：機會留給有準備的人

▲ 《東張西望》主持黃穎君剖白當年是為了家人才入行。

曾在《東張西望》追訪外傭街頭非法煮食、走訪鬧市察看巨鼠橫行、揭示疫情下長者的缺罩悲歌；也在《降魔的》演單親媽媽龍貓嫂、《福爾摩斯奶》演風騷人妻有力嫂的藝人黃穎君（Burmie），今年入行8年，既踴躍於了解社會議題，也熱愛演戲感受人生。

2012年，黃穎君在朋友游說下參加《香港小姐競選》，因外貌酷似歌手謝安琪引起關注。雖然最終在港姐無緣三甲，但因當年的特備節目《一切從落選開始》，令Burmie輾轉加入TVB娛樂新聞台當主持，自此開啟演藝之路。

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▲ 黃穎君現時主要任主持及拍劇。（陳家瑩攝）

為家人扛下債務 大學日做5份工

Burmie接受TOPick專訪時分享港姐以前曾選過工展小姐及IT代言人大賽。

當外界或以為她自小夢想活在鎂光燈下，她卻表示當年是為養家還債才投身演藝圈：「在讀大學某天，爸媽致電告訴我因生意失敗欠債，連交學費也出現問題，但以我當時的收入，要幫忙還債與交學費是有一定難度。」

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▲ 黃穎君指大學時家人因生意失敗而欠債。（陳家瑩攝）

於是，Burmie為幫家人扛下債務，未有思索太多便開始學業與工作交替的忙碌生活：「每天放學就去補習，一星期補足7天，但月入都只有萬多元，未足夠幫補家人。於是又兼職做客戶服務員、市場行銷、司儀及幫人寫辯論稿，最高峰時同期做5份工，放工就再回去溫習。」

工作日程擠滿時間表，她憶述當時仍參加不同比賽的動機也是為獎金與獎品：「贏了至少不用為該年的學費憂心。當時的目標就是很想替家人還債，所以很勤力，雖然很疲倦，但至少憑自己的努力幫到他們，現在回想也不知是怎樣熬過來。」

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入行成就意料之外的人生

黃穎君畢業於香港大學的社會學系，在大學4年級時參選港姐，先在娛樂新聞台任兼職主持，並在期間修讀香港中文大學的社會學碩士。

她表示：「在娛樂新聞台時都是不停兼職賺錢，到正式還完債時便去了讀想讀的碩士課程。當時有接觸拍劇，因為時間流動性高，更有幸遇上龍貓嫂與有力嫂兩個好角色，啟發我再報讀演藝及編劇課程，希望把演員的專業發揮得最好。」

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▲ 黃穎君去年誕下一子。（陳家瑩攝）

回想起正式入行的經歷，Burmie認為一切都是規劃以外的人生：「當初從未有鋪路入行，也完全未想過入行，都是在兼職時不斷嘗試甚麼工作適合自己，能有今天的一切都是在探索下一步步走出來。」

以《東張西望》與觀眾探視民生

2020年全球爆發新冠肺炎疫情，香港於年初面對防疫物資短缺問題，《東張西望》連日來四出採訪市民撲口罩的情況。其中，黃穎君因在荃灣梨木樹邨採訪一名無戴口罩的大叔，其憂心忡忡的樣子與哽咽的對答，令訪問一出便旋即於網絡瘋傳。

▲ 黃穎君閒時有做義工。（陳家瑩攝）

Burmie於2019年加入《東張西望》成為外景主持，她回想起是次訪問仍然動容：「我記得開首也是用質問的態度，因為覺得他沒有戴口罩是他不對，豈料他是因為排了很多次都沒有口罩才決定不戴，他眼泛淚光都令我內心很是難過。」

《東張西望》採訪民主大小事，碰巧Burmie出身於社會學系，她坦言發夢都想加入有關社會時事的節目：「《東張》有很多訪問預備工作我都會做，因為是我上鏡所以有一定的責任。很記得有次訪問在路邊剪髮的婆婆，其實她滋擾到別人一定是不對的，但當你了解過後會發現她空有一門手藝而無地方從事時，也是很可憐的事。很多時我們會對一些議題有既定印象，但其實凡事都有兩面，希望觀眾看後會有思考空間。」

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裝備自我 閃出自信光芒

除主持工作，Burmie也有在演員路上不斷學習，出道以來客串過形形色色、大大小小的閒角，終在2017年憑《降魔的》中演龍貓嫂的一場喊戲受觀眾注視。

她表示：「我相信很多事都是累積而成，好像我前年出了哲學書，可能因為這樣令《東張》的監製認識了我。很多事有規劃時不一定會成功，反而是裝備好自己，我演完戲就一定會回看演出，學習如何完善自己，因為機會是留給有準備的人。而且在興趣上努力發光發亮，總有一天會吸引到人了解你的才能。」

▲ 黃穎君被指外貌似謝安琪。（陳家瑩攝）

工作以外，Burmie亦以一己之力助人，閒時抽空參與演藝人協會、慧妍雅集，與心晴行動等的義工活動：「我們可以做的事不多，只是在有限能力下幫人，就算簡單唱一首歌，原來已可令長者快樂，而他們又會鼓勵我繼續唱歌，都是讓我很感動的事。」

入行8年，黃穎君有幸得到家人支持做熱愛的事，也在追尋理想的途中遇上真命天子，結婚組織3人美滿家庭。縱然人生路上偶有跌墮崎嶇，但關關難過關關過，只有努力不放棄，再難過的總有一天都會過去。

場地：Meet 1 Meet Partyroom

記者：陳家瑩