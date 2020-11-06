【甲醛危機】新衫不洗即穿可致過敏皮炎　毒理學專家教3招避衣物沾甲醛

▲ 台灣毒理學專家招名威教3招避衣物沾染甲醛。

新衫買回來，未必人人都會洗過再穿。但原來新衣服在印染過程中加入了甲醛，如不洗過再穿，可引發皮膚過敏、瘙癢、皮炎等症狀。台灣毒理學專家招名威教授，近日就分享了3招避免衣物沾染甲醛，值得留意。

招名威最近在Facebook引述一項幾年前的調查，發現新衣服拆封後，只有22.8%的人會全部洗一遍。61%的人會針對貼身衣物清洗，但有8.2%的人卻完全不會清洗，直接穿著。

招名威指出，新衣服並不如想像中一樣乾淨，買回來的最好經過水洗再穿著，尤其是一些貼身衣物。他指，自己過去也試過穿著剛拆封的新衫出門，結果空氣悶熱，全身濕透，皮膚和汗腺開始紅腫發癢，甚至有紅斑出現。

長期接觸甲醛可致白血病

導致過敏的原因其實是新衫中的甲醛。他解釋，衣服在印染過程中會添加甲醛，以固色和防皺。新衣服上的甲醛，部分與衣物纖維結合，部分游離在外，導致皮膚出現強烈免疫反應。

他進一步指出，甲醛溶於水，可通過清洗能把大部分有害物質清除掉，但若沒有洗衫就直揭穿，這些游離甲醛就會溶到人體汗腋內，間接被人體吸收後就會引發皮膚過敏、瘙癢、皮炎等症狀。

一般人會以為只有在室內裝潢、新傢俱、粉刷牆才會遇到甲醛殘留，事實上衣物內也有。除了皮膚過敏、紅腫之外，長期接觸甲醛也可致流鼻血、白血病，甚至引發急性眼症狀、咳嗽、流淚、視力障礙等。

3招避免衣物沾染甲醛

厚重外套若果清洗不方便，可以不過水就晾曬。衣物新買回來後，在通風地方晾曬數日，也可以達致祛除甲醛的作用。

在選擇衣物上，最好揀純棉、麻衣服，減少印染等製作工藝，也盡量選擇純色、淺色、素色衣服，減少染色物質上身的機率。而選購嬰幼兒用品及貼身衣物亦然。

買衣服時，不妨聞一下衣物味道，若有刺激性味道可能是甲醛超標，或是有其他化學物。

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責任編輯：羅嘉欣