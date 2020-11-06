【BB來了】吳若希誕二胎成功湊成「好」字　Jinny抱子合照公布細仔名字

▲ 吳若希成功湊成「好」字，第二胎兒子改名為Kylian。

吳若希（Jinny）日前透過老闆星夢娛樂的何哲圖公佈喜訊，透露已經順利誕下第二胎。今日Jinny貼出與老公Alex以及兒子Kylian一家三口的合照，重達9磅的兒子提早出生，Jinny成功湊成一個「好」字！

現年28歲的Jinny於今年６月宣佈懷上第二胎，日前透過其唱片公司星夢娛樂的老闆何哲圖公佈喜訊，透露Jinny於本月2日入院待產，前日（4號）順利誕下兒子，加上現年三歲的長女Giselle，Jinny已經成功湊成一個「好」字。

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▲ 吳若希分享首張與兒子的合照。（instagram圖片）

今日下午Jinny在社交網站發放兩張照片，與老公何兆鴻（Alex）抱著初生兒子的溫馨家庭照，Jinny寫道：

Hello World～

Kylian 來報到了！ 本來也選了好日子打算催生了，

可是寶寶太強壯，

可能是知道自己已經9磅，

怕媽媽會順產得太辛苦，

所以就提早來到這個世界，

特別感謝婦科醫生陳世樂醫生和兒科醫生黃達剛醫生，從懷Giselle到Kylian出世都照顧得無微不至💙 希望寶寶努力開心健康地成長，

將來可以成為一個既勇敢又有承擔的男孩子！

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Jinny與Alex於2017年四月誕下女兒淼淼（Giselle），並於同年10月在老闆何哲圖的見證下與Alex結為夫婦，二人在今年６月宣佈再度懷孕。

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