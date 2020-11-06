  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (週五) 16:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BB來了】吳若希誕二胎成功湊成「好」字　Jinny抱子合照公布細仔名字

娛樂 15:36 2020/11/06

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

吳若希成功湊成「好」字，第二胎兒子改名為Kylian。

吳若希（Jinny）日前透過老闆星夢娛樂的何哲圖公佈喜訊，透露已經順利誕下第二胎。今日Jinny貼出與老公Alex以及兒子Kylian一家三口的合照，重達9磅的兒子提早出生，Jinny成功湊成一個「好」字！

現年28歲的Jinny於今年６月宣佈懷上第二胎，日前透過其唱片公司星夢娛樂的老闆何哲圖公佈喜訊，透露Jinny於本月2日入院待產，前日（4號）順利誕下兒子，加上現年三歲的長女Giselle，Jinny已經成功湊成一個「好」字。

【BB來了】吳若希宣布有喜懷第二胎　成功追仔計劃安排丈夫明年結紮

吳若希分享首張與兒子的合照。（instagram圖片）

今日下午Jinny在社交網站發放兩張照片，與老公何兆鴻（Alex）抱著初生兒子的溫馨家庭照，Jinny寫道：

Hello World～
Kylian 來報到了！

本來也選了好日子打算催生了，
可是寶寶太強壯，
可能是知道自己已經9磅，
怕媽媽會順產得太辛苦，
所以就提早來到這個世界，
特別感謝婦科醫生陳世樂醫生和兒科醫生黃達剛醫生，從懷Giselle到Kylian出世都照顧得無微不至💙

希望寶寶努力開心健康地成長，
將來可以成為一個既勇敢又有承擔的男孩子！

    點擊圖片放大
    +6
    +5

Jinny與Alex於2017年四月誕下女兒淼淼（Giselle），並於同年10月在老闆何哲圖的見證下與Alex結為夫婦，二人在今年６月宣佈再度懷孕。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【BB來了】林峯貼一家三口照公佈已當爸　張馨月：你讓我的人生有了新的意義
14:43 2020/09/26
【BB來了】林峯貼一家三口照公佈已當爸　張馨月：你讓我的人生有了新的意義
【BB來了】宋熙年再當媽媽誕3kg男嬰　陳智燊親自為幼子剪臍帶
15:27 2020/09/09
【BB來了】宋熙年再當媽媽誕3kg男嬰　陳智燊親自為幼子剪臍帶
【BB來了】陳嘉寶驚喜公布誕第二胎 零孕味Anjaylia生7磅重B女
18:55 2020/09/20
【BB來了】陳嘉寶驚喜公布誕第二胎 零孕味Anjaylia生7磅重B女
【BB來了】鋼琴家郎朗宣布造人成功　混血太太有喜：興奮等待家庭音樂會的小聽眾
14:58 2020/10/15
【BB來了】鋼琴家郎朗宣布造人成功　混血太太有喜：興奮等待家庭音樂會的小聽眾
【BB來了】陳明恩與初戀男友結婚一索得男　懷孕4個月：知道要準備甚麼顏色的衣服了
16:38 2020/07/02
【BB來了】陳明恩與初戀男友結婚一索得男　懷孕4個月：知道要準備甚麼顏色的衣服了
吳若希 歌手 新手爸媽 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【十優港姐】麥明詩緋聞男友月入6位數　飛機師Keith讚Louisa：人好又聰明
16:32 2020/11/05
【十優港姐】麥明詩緋聞男友月入6位數　飛機師Keith讚Louisa：人好又聰明
【疏忽照顧】爸爸自顧碌手機放任孩子家中玩耍　5歲兒2歲女開窗直墮15樓亡
今日 09:47
【疏忽照顧】爸爸自顧碌手機放任孩子家中玩耍　5歲兒2歲女開窗直墮15樓亡
【救急扶危】女泳客會所泳池遇溺保安引領「走後門」　救護員爭分奪秒鬼門關前救一命
12:28 2020/11/05
【救急扶危】女泳客會所泳池遇溺保安引領「走後門」　救護員爭分奪秒鬼門關前救一命