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鄧炳強出席警隊紀念日悼殉職警員　稱警隊需把握平穩局面凝聚社會支持

社會 16:10 2020/11/06

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警務處處長鄧炳強致辭，強調必須防範暴力死灰復燃，把握逐漸回復平穩的局面，繼續與市民攜手抗疫。（政府新聞處）

警方今早(6日)舉行警隊紀念日，悼念因公殉職的警務人員。警務處處長鄧炳強致辭指，警隊秉持對守護香港的堅持，無懼持續一時的暴力，成功為香港恢復秩序，要把握逐漸回復平穩的局面，凝聚社會對警隊的支持，繼續與市民攜手抗疫。

警務處舉行紀念儀式，悼念因公殉職的警隊及輔助警察隊人員。（政府新聞處）

鄧炳強聯同警隊其他代表在灣仔警察總部出席儀式，致送花圈悼念及默哀。他提到，警務人員在執勤期間經常身處險境，生命隨時受到威脅，但從不畏縮，一直以以民為本的精神，竭盡所能維護香港安全和穩定，而每名殉職警員的事蹟彰顯出警隊對守護香港這份榮譽的忠誠，以及每位警隊成員心繫家國的情操。

鄧炳強獻上花圈。（政府新聞處）

鄧炳強稱，警隊要秉持守護香港的堅持，無懼持續一時的暴力，成功為恢復香港秩序的願景帶來曙光，但決不能有所鬆懈，必須防範暴力死灰復燃，亦要把握逐漸回復平穩的局面，凝聚社會對警隊的支持，並繼續與市民攜手抗疫。

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責任編輯：蘇文軒

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鄧炳強 警務處

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