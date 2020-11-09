【育兒心得】教練爸爸藉攀石教孩子面對失敗　助加強逆境智能練出鬥心

▲ 教練爸爸何善揮表示，7歲是學習抱石較理想年齡，小學員需要學習重心轉移，方法是要雙手伸直，把重心放低，方便以雙腳支撐。

要為孩子找理想的運動，常令家長傷腦筋，前香港運動攀登代表何善揮，既是爸爸，又是攀石教練，他謂因這運動影響自己生命至深，因此當子女踏入兩歲，便開始親自教授他們。何教練指出，攀石是一種很獨特的全身運動，隨著岩點的各種排列組合，身體的各條肌肉都有機會運用，有助全身肌肉的協調能力提升，其攀石學校積極推廣容易入門的抱石，讓孩子在安全場地下發展專注和體能。

12歲學習攀石的何善揮（Danny），於21歲成為「最年輕長洲包山王」，並是前香港運動攀登代表，推廣攀石近15年，9年前創辦JUST CLIMB 攀石學校，現已開設第3間分校，新校場內設有適合兩歲幼童學習的3米以下攀石場，地上放置軟墊確保安全，另有專供4至6歲學習頂繩攀登的場地，學員需要學習用安全裝備上場練習。

▲ 教練是親自指導女兒芊芊學習，笑謂不會要求他們學得很專精，只望體會抱石樂趣。(曾耀輝攝)

他謂抱石（Bouldering）適合4至10歲學習，毋須佩戴繩索或頭盔等裝備，學習抱石只需掌握下跌技巧後已經可以開始玩，令初學者可以快點享受抱石的樂趣與成功感，而下跌技巧亦相當簡單，謹記要雙腿發力緩衝落地力量及下巴盡量緊貼胸口即可。

Danny解釋，其實攀石或運動攀登是攀爬運動的統稱，當中包括不同的比賽模式，主要分為3個項目，分別是難度賽、抱石賽和速度賽，而抱石就是運動攀登的其中一個玩法及正式比賽項目；賽事是鬥難的比賽，要求運動員攀爬指定路綫。

其玩法是要求小朋友在指定的起步點，按指定的石頭走到終點；一般抱石路綫是12至18件石頭，設計路綫會按孩子身高、牆身角度去安排難度，以便訓練解難能力，因我們定期會把每一條路綫的石重新設定，只要轉一轉方向，學員便要用另一種技巧去應付，每個人也會出現截然不同的爬法！

它也是一項結合了生理和心理的運動。「起攀前必須謹慎思考每一步該怎麼走，才能在有限的力氣中完成路綫攀爬；運動過程中所需的不僅僅是肌力，還需要思考能力、判斷力、耐心、平衡度、重心轉移能力，以及對自己身體足夠的了解度。」

攀石給予身份認同

Danny自幼已醉心攀石，他解釋因在單親家庭長大，學習攀石後，找回自我價值。「攀石影響我至深，給予我強烈的身份認同，故今天希望改變公眾對它的既有印象，攀石是安全運動，讓孩子透過自己努力，體驗克服困難的過程，及迎難而上的精神；我們設定的路線可以由淺入深，讓每一個參與者建立成功感。」

Danny育有一對子女，5歲芊芊和4歲弟弟天睿1年前跟他學習抱石，現在天睿可在爸爸少許引導下，以小手握住石子，慢慢向橫走一段路，期間邊走邊保持住開心笑容和專注眼神。爸爸笑謂不會期望他們玩得專精，只想他們享受運動，訓練思考；並會學到把有關的心態應用到生活上。「家姐畫畫出界會唔開心，攀石讓她明白失敗是常態，不用太執著。」

他常見到父母來觀看子女學習，在場外作指揮，總會忍不住指令子女︰「用點力或踏在右邊那塊石咪得咯！」非常緊張，作為家長，他感到只有大人自己落場試才會有更真實體會，及建立同理心。

因為攀石的獨特性在於它沒有所謂「對的路線」，當事人自己摸索出適合的路，最後嘗試到達目標點；故我鼓勵父母一起學，示範面對失敗。我的子女也曾好奇點解爸爸也會跌，我也是把握機會解釋︰爸爸也會跌，但爸爸會想方法！

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攀石世界中沒有敵人

攀石過程中是經常會遇到很多失敗，但同時也可以很快能體驗成功。他笑言︰「可能往往一天內爬了兩次都失敗，但堅持試第3次便成功，滿足感很即時，不放棄便會成功，小朋友透過自己努力去成功，會非常滿足，這也是這運動迷人的地方。」

另外，攀石運動本質是互相幫助，沒有競爭者之間的角力。

攀石世界中人人都是面對著同一個問題，故只有夥伴，敵人可能是運動員自己。

JUST CLIMB一直有4歲至11歲課程，由入淺入深讓小朋友感受當中的樂趣及挑戰自己，Danny解釋，攀石一般在12歲才有證書課程，4至6歲宜先體驗初級課程︰頂繩攀爬，需要佩載安全繩，在教練指導下學習基礎攀登技巧，小學員需要克服的是怕高，並要學習保護自己，包括下降時跟牆保持距離等等；而7歲是學習抱石較理想年齡，小學員需要學習重心轉移，方法是要雙手伸直，把重心放低，方便以雙腳支撐。」

現時其新校開辦首個親子體驗班，針對2至3歲參與體適能加簡單攀石訓練，Danny謂2至3歲需要安全感，父母角色是保護和鼓勵他們，也由於小朋友本來喜歡周圍爬，許多家長就發現孩子自然而然做出一些攀爬的行為，爬椅子，爬桌子，爬書櫃，爬架子……想要探索更高的世界，故他們想到不如提前讓幼兒學習有關的概念。

▲ 張太8歲女兒Bella自細札札跳，對練習頂繩攀爬很有信心。(曾耀輝攝)

家長︰攀石經歷很豐富

張太現與分別8歲及6歲女兒，在年半前一齊學習攀石，她指出，惟有親身試，才可以更理解到攀石需要涉及體能和解難的能力頗高，需要小朋友沉著面對挑戰，獨立且堅定地往設定好的方向前進。

「其實是要試很多次，我觀察到兩個女對跌都有不同反應，一個沒所謂，一個會喊，反映小朋友面對運動的鬥心程度，當中沒有對和錯，只是讓我明白女兒面對問題時的處理方法和性格。」張太認為，這運動最難得地方，是讓小朋友在很安全環境中，學習到計算及嘗試承擔風險。「學攀石也要很努力才可成功。雖然她們也有學芭蕾和游水，但我感到攀石的經歷是把人生成敗起跌的濃縮情境，讓她們去思考和自我領會，這是其他運動難企及的地方。」

記者：胡麗珊