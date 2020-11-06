【限時優惠】7-Eleven震撼優惠日　11月7日「大折日」全線77 折

▲ 7-Eleven震撼優惠日，11月7日「大折日」全線77 折！

11月7日對於7-Eleven來說是一個有意義的日子，7-Eleven將於當日推出震撼大優惠，顧客於11月7日到任何一間7-Eleven購物滿$77或以上即可享有 77 折優惠！

當日顧客購買多樣貨品都可享用上述的優惠，包括最新Häagen-Dazs x SANRIO派對冰袋套裝、人氣Viennetta千層雪糕、自家品牌7-SELECT產品等。另外，yuu會員更可以 1170 yuu積分換取不同貨品，包括：

利是脆片45克/ 烘烤薄脆（35克）

各款雀巢奇巧CHUNKY朱古力（40-42克）

各款清熱酷（350毫升）

各款「可口可樂」/「雪碧」/「玉泉」系列汽水（500毫升）

各款Tempo濕紙巾10片

想要以最優惠價錢買到心水貨，當日更可使用 lipayHK「勁賞掃」優惠：用 AlipayHK App 掃描7-Eleven 店內宣傳品上的「勁賞掃」二維碼，即可領取 HK$5 電子禮券 1 張，單一淨消費滿 HK$10，即時使用，優惠只限11月7日一日，禮券先領先得，領完即止。

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責任編緝：王明芳