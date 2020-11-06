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【限時優惠】7-Eleven震撼優惠日　11月7日「大折日」全線77 折

休閒消費 21:00 2020/11/06

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7-Eleven震撼優惠日，11月7日「大折日」全線77 折！

11月7日對於7-Eleven來說是一個有意義的日子，7-Eleven將於當日推出震撼大優惠，顧客於11月7日到任何一間7-Eleven購物滿$77或以上即可享有 77 折優惠！

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責任編緝：王明芳

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