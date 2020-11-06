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開曼群島推遙距工作計劃 　吸引年薪逾77萬人士到島上工作

職場 15:42 2020/11/06

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開曼群島將提供工作場所，吸引每年工作收入逾10萬美元（約77萬港元）的員工，到島上進行兩年遙距工作。

新冠肺炎疫情改變工作新常態，不少科企允許員工長期在家辨公，遙距工作將成為未來趨勢。最近，開曼群島將提供工作場所，吸引每年工作收入逾10萬美元（約77萬港元）的員工，到島上進行兩年遙距工作。

疫情持續在全球蔓延，最近據外媒CNBC報道，從10月21日開始，開曼群島允許全球員工，申請在島上居住及工作2年。該計劃對申請者具有一定要求，例如單身人士年薪需超過10萬美元（約77萬港元），而已婚夫婦年薪一共需超過15萬美元（約116萬港元），另外還要提交健康資料，無犯罪紀錄，有效護照及銀行收入等證明。

開曼群島旅遊部長Moses I. Kirkconnell表示，疫情爆發至今，島上一共出現239宗病例，感染病例數目較低，希望藉此計劃吸引世界各地員工，讓他們體驗當地的生活方式。

前往島上工作之前，申請人需遵守該國的入境規定，包括進行檢測及14日隔離措施。隔離期間，員工可居住在當地的度假村或私人住宅。需注意的是，員工可在2年期間隨意進出島嶼，但每年需要至少在島上停留90天。 

事實上，開曼群島並不是唯一提供遙距工作計劃的島嶼。較早前，安提瓜和巴布達及巴巴多斯群島，允許年薪至少5萬美元（約38萬港元）的員工到島上工作。另外，若想申請到迪拜居住和工作的人士，月薪則需達到5,000美元（約38,763港元）。

責任編輯：李寶如

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