【臘腸蒸雞】烹飪達人教臘腸蒸雞30分鐘簡便菜式　臘腸配搭膶腸更甘香味濃【內附食譜】

▲ 秋風起，又是吃臘腸的時節。烹飪達人姜瑞樺教大家臘腸蒸雞，30分鐘就有得食。

雖然臘味不是健康食品，但天氣一轉涼，總會令人按捺不住想吃一、兩條臘腸或膶腸。烹飪達人姜瑞樺（健康農場產品推廣部主管）亦是愛吃臘腸一族，她說臘腸其實是種百搭食材，配菜配肉皆宜。這次她會教大家一道簡單的臘腸蒸雞，用來做煲仔飯一樣得。

這次她選用雞味濃郁的冰鮮清遠雞做材料，此雞原名叫清遠麻雞，因母雞背毛上有一些芝麻模樣的斑點而得名，是經常用作做白切雞的品種。它的特徵是雞皮、嘴及腳均帶黃，肉質嫩滑且皮爽。「它的骨頭較硬，但肉卻很甜，而且脂肪少，用來蒸不會太油膩。」她說。

她補充，最重要是這道菜由預備材料、醃雞和烹調過程，都不用花太長時間，對在職主婦來說是最好的幫手。至於臘腸方面，她就沒有考究。「可隨個人的喜好，有些人愛吃全瘦肉腸，有些又喜歡偏肥的臘腸，我覺得還可以加膶腸配搭，味道更香濃。」

臘腸宜先蒸軟

她還說因為自己很愛雲耳的爽口，覺得和臘腸味道很夾，所以在這道菜中都加入了雲耳。「雲耳蒸雞一向美味，再加臘腸更惹味。喜歡的話，又可以加紅棗、金針、蟲草花，味道同樣合襯。」

最後，她提醒大家臘腸宜先蒸軟後，再切片放在雞件上。「因為稍為蒸軟過的臘腸會較易切，加上蒸雞和蒸臘腸所需時間不同，怕時間太短的話，後者會未熟透。」

材料：

清遠雞 半隻 雲耳 5朵 臘腸 1條 薑片 4片 蔥花、芫荽（裝飾用） 適量 熟油 適量

醃料：

蠔油 2湯匙 鹽 1/3茶匙 砂糖 1.5茶匙 油 少許 生抽、紹興酒、生粉水 各1湯匙

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做法：

1.雲耳用熱水浸軟後榨乾水，如有些硬蒂，用剪刀剪掉。

2.臘腸先蒸5分鐘至軟身，略放涼切片備用。

3.雞洗淨，瀝乾水份，加入薑片、臘腸、雲耳、砂糖、生抽、鹽、蠔油、紹興酒拌勻；再加生粉水、油再拌勻，醃10分鐘，將醃好的雞件放碟中。

4.鑊中煲滾水，放入雞，冚蓋用大火蒸10至12分鐘至熟。

5.灑上蔥花、芫荽後，灒入熟油即可。

記者：郭秀芳