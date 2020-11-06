不滿執達吏收樓擬「一鑊熟」 無業漢涉縱火燒單位受審

▲ 無業漢疑不滿被收樓涉縱火燒屋，今於高等法院就有意圖縱火罪受審。(經濟日報資料圖片)

將軍澳居屋康盛花園一單位，疑因多年欠交管理費而遭收樓，執達吏登門收樓時，男戶主涉向走廊拋擲燃燒物，其後被發現從31樓爬窗至28樓單位逃走，及後被警員發現受傷，男户主於查問下承認購買天拿水放水擬「一鑊熟」。涉案男戶主否認1項有意圖而縱火罪，案件今(6日)於高等法院開審。

被告馬鎮青，報稱無業，被控1項有意圖縱火及交替罪名罔顧生命是否會受到危害而縱火。控罪指，被告於2018年7月27日，在將軍澳康盛花園的住所內，無合法辯解而用火損壞屬於被告的單位，意圖損壞該財產及意藉此危害陳頌文及黃隆權的生命。交替控罪則指被告同日同地，無合法辯解而用火損壞屬於被告的單位，罔顧該財產是否會被損壞，以及罔顧他人生命是否會因而受到危害。

被告並沒有律師代表，由於他於庭上經常叫囂，法庭遂安排他於囚室內應訊，透過視像系統觀看庭上情況，而法官、控方及陪審團亦可透過視傢系統看到被告。被告於開審時，不時大叫及辱罵法官及懲教員，懲教人員不時作出勸止。

控方開案陳詞指，被告居住於31樓一單位，他與毗鄰單位均因欠付管理費而被要求收樓，2018年6月初執達吏曾到兩個單位，惟均沒有人應門。至案發當日，執達吏人員到被告毗鄰單位，並於睡房發現一幅骸骨，遂報警處理；控方表示有關骸骨與本案無關，著陪審團毋須理會。

與此同時，被告所單位則傳出粗言及拍大門聲音，單位鐵門反鎖，大門則打開。執達吏人員推門看見單位存放大量雜物，被告則表示「上嚟收管理費?我啱啱先響青山出來，入嚟呀?攞咗嘢招呼你哋，有膽就入嚟」。執達吏人員認為被告表現瘋狂，遂報警求助。

控方指警員到場後發現石油氣味，單位內有人向外拋擲燃燒物，走廊頓時出現火舌及有熱力，警員疏散居民及嘗試撲火，惟現場開始出現濃煙，遂要求消防協助。

期間居住於28樓一單位男戶主聽到有人叫「收咩樓呀」，及後聽到有人叫「火燭」及疏散。同時於窗戶發現一名僅穿內褲的男子緊扼水渠站在窗外，男戶主遂開窗讓他進入單位，該男子隨即離開單位。

控方指警員及後於後樓梯發現一名上身赤裸及左手臂被燒傷男子，對方於警員查問下承認是由他放火燒屋，並指知悉當天被收樓，遂「買天拿水、石油氣放火，一鑊熟」。警員於單位內發現自製刀、斧頭及天拿水等物品，監證人員調查後，認為事件不涉氣體洩漏爆炸，相信火警是蓄意造成。

被告同日被送院治療，同月30日警方進行調查，被告於警誡下承認縱火，並指執達吏前來收樓，遂「點石油氣，用刀斬石油氣，諗住自殺」，控方強調不接納被告自殺之說法。

控方指從單位內發現的罐裝石油氣，是被告從深水埗購置作煮食用，因他長時間沒有繳交石油氣費用。被告稱自2007年起已沒有繳交管理費，亦申請綜援不成功，故才被收樓。

記者：林育慧

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