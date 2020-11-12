【熱血合唱團】林愷鈴+伍詠詩參演劉德華新戲　發放正能量思考人生方向

▲ 林愷鈴與伍詠詩參演劉德華新戲《熱血合唱團》。

由劉德華監製及主演《熱血合唱團》提拔新秀，聯同33位新生代演員如林愷鈴、伍詠詩等合作。林愷鈴和伍詠詩接受TOPick專訪，分享首次拍戲的經歷和感受。

龔慈恩女兒、被稱為「最靚星二代」的林愷鈴初嘗演戲感受稱：「真的對電影這個世界有了新的認知。未拍電影前，小時候去探父母班時，會大約知道是怎樣的一回事。但自己親身經歷整個過程是很不一樣，電影這門藝術是需要很多人、很多時間，共同去奮鬥而得到的成果。」

同樣是初次拍電影長片的伍詠詩表示：「去到現場環境感覺很新鮮。原來廠景是這樣的，當時搭了一個音樂室場景，牆是不能隨便倚靠的，背後只是一塊木板和數支木條搭成。有很多需要學習的地方，原來拍戲是這麼不簡單的，不是演到便可，還要配合很多事，如對手或環境。」

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▲ 林愷鈴和伍詠詩認為電影故事寫實貼地。（湯炳強 攝）

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與劉德華合作感興趣

兩位新演員第一次拍電影便與巨星兼影帝劉德華演對手戲，二人大談對他的感覺，並分享鏡頭背後的小趣事。

伍詠詩指：「劉德華先生是一名天王巨星，猶記得小時候看《瘦身男女》印象很深刻，因而認識他。到真的看見他真人，原來他戲內外都很有氣質，他很友善及謙虛，待人接物都是我需要學習的。」

她坦言：「與見面前的想像是有分別的，距離感，之前只是在廣告上或熒幕上看見他，其實是不認識他的。到了真的跟他聊天、有接觸，更了解他和一些平日看不見的一面，原來他很友善，會提攜新人，很照顧我們。」

▲ 由劉德華監製及主演的電影《熱血合唱團》即將上映，林愷鈴和伍詠詩受訪分享拍攝感受。（湯炳強 攝）

林愷鈴興奮指：「很超現實的感覺！看見一個電視或報紙上很傳奇的人物出現在眼前，會問自己是否真的在經歷此事。劉德華前輩正如傳說所說，是一個很謙卑、很有感染力，令身邊人感到舒適自在。對於一個在片場的新人來說，真的是一個很大的幫助。」

最令她驚喜的是：「原來他的內心仍然很年輕，很有童心，等待拍攝期間，他會教我們如何片石仔，跟我們玩一些可能我們小時間未必接觸到的玩意，真的認識到一位熒幕外的劉德華先生。」

▲ 劉德華與33位新生代演員一起合作。

思考人生方向

《熱血合唱團》的主題為Find Your Voice，現實中的林愷鈴認為尚未找到自己的路：「我很容易會沉迷一件事，幸好我的嗜好很健康。音樂、電影、書都是會令我的人生更豐富，令我覺得自己存在有價值。現時正就讀大學，修讀的學系與電影未有太大關係，仍在摸索和學習的階段，正在嘗試新事物。」

她沒有甚麼很宏大的夢想：「不想將自己的開心寄託於遠大的事情上，只想活在當下。我不會想太多，究竟這部電影會否多人喜歡，又或是演員之路會否變得很順利。因為我們30多個年輕人拍攝這戲的過程已經是很大的收獲。很多前輩教導我們，遇到很多很好的人。」

伍詠詩則很清楚自己想做甚麼：「自中學開始已知道自己很喜歡演戲，但當時沒想過能成為一名全職演員，所以很幸運。首度接觸戲劇是小學六年級，演一個角色除了好玩、有趣外，也可以思考人生。」她又謂：「能夠做喜歡做的事，是非常幸福和開心的。」

▲ 伍詠詩飾演Cosplayer韻兒。（湯炳強 攝）

人美心善樂觀正面

戲中的二人飾演合唱團成員，戲外的她們同樣學習過唱歌。

伍詠詩說：「中學時期有參與Choir，在教會內也有唱詩歌。拍攝這戲前，劇組特意為我們準備了一個月的Choir Traning給我們。」

林愷鈴自6歲開始唱Choir：「已唱了10年，但合唱團最難、特別和可貴之處是並非一人懂得唱歌便是好的合唱團成員，而是整個合唱團的化學作用，一個合作才有的成果。」

她續指：「這套電影很真實，30多個年輕人在追夢，在戲內是追一個比賽，但其實我們經歷的過程，某程度上也是一個Documentary。我們要慢慢磨合、認識、成為朋友，其實跟電影內的情節都很相似。」

▲ 林愷鈴飾演愛情至上的嘉碧。（湯炳強 攝）

二人認為電影故事寫實貼地，伍詠詩在片中飾演Cosplayer韻兒：「講出了不同的家庭問題，它很真實的，相信香港真的有人正面對這樣的環境、情況。韻兒是住在劏房，我們經常聽到劏房，當真的看見時，其實環境也很惡劣，其爸爸很年長，是家中唯一支柱，娶了繼母及有個兒子，她很生性去做兼職，賺錢養家及儲錢Cosplay。」

林愷鈴飾演愛情至上的嘉碧：「很多人也如我的角色嘉碧般感情至上，她很迷失，將所有時間都寄託在感情上，而且很不愛錫自己。起初接觸這角色時，我不太明白她，因為我跟她基本上從內到外都是完全相反的。當我觀察身邊人時，發現很多人也是這樣，但可能不會去到自殘的極端。但很多人都可能因為未能找到自己以致受傷害，或承受很大的痛，很現實的一個題材。」

伍詠詩相信每個人都有自己的故事和經歷：「我覺得同理心很重要，多點站在對方的立場去想，可能對方正經歷一些你無法想像的事情，這是我覺得值得反思的。這套戲想告訴大家，You are not alone，因為你是獨一無二的，你是有自己的價值。《熱血合唱團》其實是很熱血的，背後有很大的意思。」

林愷鈴很認同：「這套電影一個很大的中心思想──同理心，是很重要的。要尋回自己，我一直都知道自己想要甚麼，但當我接觸這角色時，令我理解到其他人的感受，勇敢去面對自己的情感。希望觀眾可感受到當時我們感受到的熱血，就如中學時期，一班人很純粹地去做一件事的感覺。希望觀眾走出戲院也會有樂觀和正面的感覺。」

▲ 《熱血合唱團》將於11月26日上映。

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林愷鈴

化妝：Zoey Chin

髮型：Owen Ko@zoey chin beauty

Outfit： iBLUES

伍詠詩

Outfit： REDValentino

化妝：carmencmakeup_hair

髮型：Tim Lee @ Hair Culture

Styling: BHISAN RAI (@styledbybhisan )

記者：梁樂欣