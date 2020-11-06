受熱帶氣旋艾莎尼及季候風影響　屯門東涌等區空氣污染「爆標」

▲ （經濟日報資料圖片）

強烈熱帶風暴「艾莎尼」已進入本港800公里範圍，日間仍與本港保持一段距離，惟受其外圍環流及東北季候風影響，本港錄得較平常高的空氣污染水平；至下午3時屯門及東涌空氣質素健康指數已達「10+」的「爆標」水平，健康風險屬嚴重，環保署料今日稍後部分空氣監測站空氣質素健康指數，亦或達至「嚴重」水平。

根據環保署截至下午3時的空氣質素健康指數，15個一般監測站中，屯門及東涌空氣質素健康指數已達「10+」的「爆標」水平，健康風險屬嚴重，兒童、長者及患心臟病或呼吸系統疾病人士應避免戶外體力消耗及於戶外逗留，特別在交通繁忙地方。

至於元朗空氣質素健康指數亦達「10」，健康風險屬甚高，即使位處郊區的塔門監測站，空氣質素健康指數為「8」，健康風險亦屬甚高。而餘下3個分別位於銅鑼灣、中環及旺角的路邊監測站，空氣質素健康指數介乎「8」至「9」，健康風險亦屬甚高。

天文台指，熱帶氣旋艾莎尼今日進入香港800公里範圍內，預料其環流較細小及緊密，並於今日日間與本港保持一段距離；同時一股東北季候風的補充會在週末期間抵達華南沿岸。詳情請見【下一頁】

環保署解釋，受東北季候風和熱帶氣旋艾莎尼外圍環流的共同影響，本港天氣普遍晴朗，和緩北至東北風帶來一股背景污染較高的大陸氣流，同時不利空氣污染物擴散；預測今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平，空氣污染水平仍會比平常為高的情況更會持續至明日。

署方引述香港天文台預測，本港明日天氣將持續晴朗，環保署預料在風力增強之前，本港的空氣污染仍會維持在較高水平。

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記者：陳正怡