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涉與建制派支持者衝突　20歲青年認公眾地方打鬥判服務令

社會 16:04 2020/11/06

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青年今（6日）於東區裁判法院被判160小時社會服務令。（資料圖片）

20歲青年今年2月於銅鑼灣集會中，與有「正義姐」之稱的藍雪寶等建制派支持者發生衝突，青年早前承認在公眾地方打鬥罪，今（6日）於東區裁判法院被判160小時社會服務令。

涉案被告黃卓熙早前承認在公眾地方打鬥罪，辯方今進一步求情指，被告的社會服務令報告正面，感化官亦同意被告案發時出於一時衝動，現已感到後悔。

裁判官接納被告事前沒有預謀，只是一時衝動，故決定判以被告160小時社會服務令，支付500元堂費。

案情指，今年2月21日案發當天，有人於銅鑼灣舉行反政府集會，被告亦在現場。期間藍雪寶等建制派支持者手持五星旗現身，藍並不停用手機拍攝，雙方隨後發生衝突，期間被告被掌摑後，用膝撞藍及將她箍跌。警方其後根據被告的八達通及現場閉路電視記錄，在其住所附近拘捕他。

另外，19歲學生陳朗溢早前被指於2019年9月29日港島區遊行中涉襲警，被控1項襲警罪，案件今再提訊，控方指經重新檢視所有證據後，認為沒有合理定罪機會，因此申請撤銷控罪，獲裁判官批准。辯方申請訟費獲批，有關金額待定。

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記者：楊詠渝

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